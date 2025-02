¡Mucha atención, inmigrante! Todo lo que necesitas saber sobre las redadas de ICE ante las deportaciones en EE. UU.

Las recientes operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han generado preocupación en diversas comunidades. Con más de 1.000 detenciones en un solo día, la situación se ha vuelto crítica, especialmente en estados como Texas, California e Illinois.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las políticas migratorias han cambiado drásticamente, reanudando operativos a gran escala. En las primeras semanas de su administración, miles de inmigrantes han sido arrestados, lo que ha llevado a un aumento significativo en las redadas y detenciones.

¿Necesita el ICE una orden judicial para realizar detenciones?

Los agentes del ICE pueden arrestar a personas indocumentadas en espacios públicos sin necesidad de una orden judicial. Sin embargo, para ingresar a una vivienda, sí requieren una orden judicial firmada por un juez o el consentimiento del ocupante. La abogada de inmigración Belinda Arroyo enfatiza que es fundamental preguntar: “¿Dónde está tu orden?” si un agente se presenta en tu hogar.

La diferencia entre órdenes administrativas y judiciales

Las órdenes administrativas que utilizan los agentes del ICE no tienen el mismo poder que una orden judicial. Nayna Gupta, directora de políticas del Consejo Estadounidense de Inmigración, explica que “no pueden entrar por la fuerza a lugares donde se les niega la entrada si lo único que tienen es una orden administrativa”. Esto resalta la importancia de conocer tus derechos y la legalidad de las acciones de los agentes migratorios.

Derechos durante una detención

Es crucial entender que los agentes del ICE no tienen la misma autoridad que la policía local. Si un oficial migratorio solicita registrarte, tienes el derecho a negarte. Yanick Gill, asesor principal de Human Rights First, aclara que “los agentes del ICE no tienen derecho a registrarte a ti ni a tus pertenencias sin tu consentimiento o causa probable”. En algunos estados, es necesario proporcionar tu nombre si te detienen, pero no estás obligado a responder preguntas sobre tu ciudadanía.

Tiempo de detención y proceso de deportación

Las autoridades migratorias pueden mantener a las personas detenidas por tiempo indefinido, pero deben tomar una decisión sobre la custodia dentro de las primeras 48 horas después del arresto. Si una persona está detenida por condenas penales, puede permanecer sin derecho a fianza hasta que su caso se resuelva. En caso de que se ordene la deportación, el ICE tiene generalmente 90 días para completar el proceso de remoción.