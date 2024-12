Vinicius, goles y bailes hasta convertirse en 'The Best'

Víctima de 'memes' por sus fallos durante sus primeros años en Europa, el brasileño Vinicius Junior, premio FIFA 'The Best' este martes, ha ido puliendo su fútbol durante sus seis temporadas y media en Madrid, convirtiéndose en el líder del gigante blanco, seis veces campeón de Europa en la última década.

A la imagen de sus celebraciones en banda, su viaje por Europa ha sido una rutina de baile que ha ido perfeccionando hasta alcanzar el 'The Best', tras finalizar segundo en el Balón de Oro por detrás de Rodri hace dos meses.

Nacido en Sao Gonçalo, en el estado de Rio de Janeiro, el jugador de 24 años atrajo rápido las miradas del planeta fútbol durante sus primeros pasos en Flamengo.

Su habilidad con los pies unida a su velocidad desbordante hacían presagiar un diamante por pulir, y fue el Real Madrid quien apostó por el joven, fichado en 2017 por 46 millones de euros (cerca de 50 millones de dólares).

Vinicius se quedó un año más en Brasil con Flamengo y aterrizó finalmente en Madrid en el verano boreal de 2018.

El gigante blanco venía de ganar la Liga de Campeones pero su mayor estrella en las últimas décadas, el portugués Cristiano Ronaldo, puso rumbo a la Juventus de Turín, dejando en Madrid un vacío muy complicado de llenar.

Esta salida no hizo más que aumentar las expectativas en el joven, ya elevadas por el alto precio de su fichaje, y sus primeros compases en el fútbol europeo vinieron acompañados de toneladas de presión sobre sus hombros.

- La confianza de Zidane -

Una presión pese a la que el joven, que debutó en septiembre de 2019 con el primer equipo, dejaba destellos de su talento, especialmente en sus minutos con el filial Real Madrid Castilla bajo la batuta del argentino Santiago Solari.

"Tenemos que cuidarlo todos nosotros porque no deja de tener 18 años y el peso de la competición siempre recae sobre los jugadores con mayor experiencia", declaró sobre el brasileño Solari en enero de 2019, ya desde el banquillo del primer equipo tras la destitución de Julen Lopetegui.

"Tiene mucho talento y no sólo tiene talento sino que lo demuestra cuando toca demostrarlo que es en los partidos", dijo entonces Solari.

Un talento que, sin embargo, no lograba transformar en goles, con tan solo 14 conversiones en sus primeros 118 encuentros. Esta cifra provocó 'memes' en redes sociales riéndose de sus ocasiones falladas pero Zinedine Zidane, ya sentado en el banquillo y que había supervisado el fichaje del brasileño en 2017, mantuvo la confianza en el joven.

Llegaron así partidos clave en su proceso de redención como la ida en cuartos de final contra el Liverpool en 2021, en la que el brasileño anotó dos goles, definida por el diario Marca como "la gran noche de Vinicius".

"Hace un trabajo fantástico", declaró Zidane tras ese partido.

- Ancelotti lo libera -

La llegada del técnico italiano Carlo Ancelotti en junio de 2021 fue crucial para el brasileño, adaptando el sistema para que Vinicius participase más en el juego, y la confianza depositada por 'Carletto' también mejoró la capacidad de encarar rivales y la toma de decisiones del jugador.

"Lo ha hecho todo por mí. Siempre me ha dado confianza, me ha regañado cuando lo he necesitado y hemos desarrollado una relación muy buena", declaró 'Vini' en mayo de 2024 a la página web de la UEFA sobre el italiano.

Resultado: en la primera temporada con Ancelotti anotó 22 goles, entre ellos el tanto de la victoria en la final de la Champions contra el Liverpool en París. Desde entonces no ha vuelto a bajar de los 20 por temporada y sigue apareciendo en los partidos grandes.

En su camino al doblete Liga-Champions de la temporada 2023-2024 anotó un doblete en Múnich contra el Bayern en la ida de semifinales y puso el broche a su campaña europea con el segundo gol en la final, siendo elegido Mejor Jugador de la competición.

El reconocimiento de la FIFA le llega en la víspera de disputar la Intercontinental ante el Pachuca, una buena ocasión para celebrar el premio con un nuevo baile y otro título.

