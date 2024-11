Pareja de esposos recrean escena de 'Dirty Dancing' el día de su boda y se vuelven viral en Estados Unidos

El reciente enlace matrimonial de una pareja en el MIT Endicott House en Dedham, Massachusetts, causó sensación en redes sociales tras su notable interpretación de una de las escenas más memorables de la película 'Dirty Dancing'. En este emblemático filme, protagonizado por Jennifer Grey y Patrick Swayze, la danza es fundamental para contar la historia de amor entre los personajes principales. En un homenaje a este clásico, los recién casados decidieron llevar a su recepción un fragmento de la famosa actuación, desatando una ola de entusiasmo entre los invitados y más allá.

Con la canción 'I’ve Had The Time of My Life' de Bill Medley y Jennifer Warnes sonando de fondo, la pareja se lanzó a la pista de baile. El momento no solo celebró su amor, sino que también evocó la nostalgia de muchos que crecieron viendo esta película. La reacción del público fue inmediata, y el video de su actuación rápidamente se volvió viral, generando comentarios entusiastas y compartidos en diversas plataformas.

Recién casados recrean paso de 'Dirty Dancing' en Massachusetts

Lan y Chris Donais sorprendieron a los asistentes de su boda en agosto, celebrada en el MIT Endicott House en Dedham, Massachusetts, al recrear el famoso baile entre Frances 'Baby' Houseman (Jennifer Grey) y Johnny Castle (Patrick Swayze) de 'Dirty Dancing', película de 1987. En un video publicado en YouTube y Reddit, la pareja despejó la pista de baile y comenzó su primer baile al son de '(I've Had) The Time of My Life' de Bill Medley y Jennifer Warnes. Los invitados se entusiasmaron con cada compás y con cada giro y vuelta de la danza. Sin embargo, el momento que más suspiros generó entre los presentes fue cuando Lan saltó al aire y se lanzó a los brazos de Chris.

¿Qué dijeron la pareja sobre su baile?

Según información de People, quienes conversaron con los recién casados, ambos están muy alegres con los resultados de su baile. Lan, la feliz recién casada, señaló que: "Nuestros invitados no podían creer lo que estaban presenciando porque, desde que nos conocen, no podían anticipar esta actuación ni su resultado. La gente quedó realmente impresionada".

Asimismo, Chris, el esposo, complementa: "Mis amigos siguen elogiando el baile. Les encantó. Mi hermana mayor, que tuvo un baile coreografiado en su boda, también sentía un poco de celos, ya que sabía que yo había 'superado el suyo'. ¡Definitivamente, esa fue mi reacción favorita!"

¿Por qué 'Dirty Dancing'?

Aunque Lan siente miedo a las alturas, decidió lanzarse a los brazos de Chris para realizar el ascensor, ya que tiene una conexión especial con la película protagonizada por Jennifer Grey y Patrick Swayze. “'Dirty Dancing' ocupa un lugar importante en mi corazón porque Baby iba a ir a Mount Holyoke ese otoño. Al igual que Baby, yo asistí a Mount Holyoke College y en otoño me uní a la tradición de ver 'Dirty Dancing' en nuestro anfiteatro bajo las estrellas antes de que comenzara el semestre de otoño”, explicó.

¿Fue fácil para la pareja realizar este paso?

A pesar de la magia del momento, la pareja admitió que no todo fue sencillo. La coordinación y la práctica requirieron tiempo y esfuerzo. "Tuvimos que ensayar varias veces antes de sentirnos cómodos con los movimientos", confesaron. Sin embargo, esta dedicación valió la pena, ya que el resultado final fue una combinación perfecta de esfuerzo, amor y diversión.