Costco sorprende con productos navideños desde US$12: Walmart los vende al doble en Estados Unidos

El país norteamericano es una nación primermundista que crea miles de tiendas que ofrecen productos alimenticios, para la cocina, artefactos para festividades importante y utensilios de primera necesidad para las familias estadounidenses y los inmigrantes que residen en distintos espacios geográficos del gigante americano. En ese contexto, Costco sorprende con productos navideños desde US$12, donde Walmart los vende al doble en Estados Unidos.

Walmart es un gigante minorista al tener miles de tiendas en Estados Unidos y con una numerosa presencia en numerosos países a nivel mundial. Esta empresa estadounidense ofrece una amplia gama de productos, desde alimentos y productos básicos hasta electrónica, ropa y artículos para el hogar. En el caso de Costco, opera bajo un modelo de membresía, donde los clientes pagan una cuota anual para acceder a sus tiendas. Además, se caracteriza por vender productos a granel y en grandes cantidades.

¿Cuál es el producto navideño que Costco vende desde US$12 y Walmart los vende al doble en USA?

El producto navideño que Costco vende desde US$12 y Walmart los vende al doble en USA es un jabón líquido llamado Home & Body Seasons of Joy. Este artefacto incluye un set de cuatro ejemplares de jabones, cada uno con un aroma distinto y en envases vintage con motivos navideños. A través de la página web, ambas empresas anunciaron la venta de este producto para los baños a precios muy distintos. Mientras que Costco lo vende por US$ 12, Walmart al doble por US$ 33.

Con respecto a las características de este peculiar jabón, cada dispensador es de plástico y cubre 21.5 onzas líquidas. Asimismo, presenta un borde dorado brillante alrededor de la bomba y recuerda automáticamente la Navidad. Al acercarse este tipo de festividades a nivel global, un grupo mayoritario de personas se acercan a estas tiendas para adquirir nuevos productos en cualquier día de la semana.

Estas dos compañías estadounidenses son reconocidas a nivel mundial. Foto. Trellins

Las 5 claves para comprender la importancia de Walmart y Costco en Estados Unidos

Estas compañías norteamericanas son más que simples tiendas. Son instituciones que han transformado la forma en que vivimos y consumimos. Su importancia radica en su tamaño, innovación, impacto económico y cultural, y su capacidad para adaptarse a un mercado en constante evolución. A continuación, te detallamos las 5 claves para comprender la importancia de Walmart y Costco en Estados Unidos.

Dominancia en el mercado: juntas, Walmart y Costco controlan una porción considerable del mercado minorista estadounidense. Su tamaño y alcance les permiten negociar mejores precios con los proveedores, lo que se traduce en ahorros para los consumidores.

Innovación en el retail: ambas empresas han sido pioneras en la innovación del sector retail. Desde la introducción de sistemas de escaneo de códigos de barras hasta el desarrollo de plataformas de comercio electrónico, Walmart y Costco han impulsado cambios significativos en la forma en que operan las tiendas y cómo interactúan con los clientes.

Impacto en la economía: Walmart y Costco generan miles de empleos y contribuyen directamente al PIB de Estados Unidos. Además, sus prácticas comerciales influyen en la cadena de suministro y en la producción de bienes de consumo a nivel mundial.

Adaptación a las tendencias del consumidor: estas compañías han reflejado una gran capacidad para adaptarse a las cambiantes necesidades y preferencias de los consumidores. Desde la creciente demanda de productos orgánicos y saludables hasta el auge del comercio electrónico, Walmart y Costco han evolucionado para satisfacer estas demandas.

Influencia en la cultura estadounidense: Walmart y Costco han dejado una huella profunda en la cultura norteamericana. Sus modelos de negocio, sus marcas y sus prácticas comerciales han influido en la forma en que los estadounidenses piensan sobre el consumo, el ahorro y la conveniencia.