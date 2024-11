Buenas noticias en USA: beneficiarios que recibirán cheques de hasta US$932 por parte del IRS en 2024

El IRS anunció que tiene miles de millones de dólares en reembolsos sin reclamar, con un promedio de US$932 por persona, disponibles para quienes no presentaron su declaración de impuestos de 2020. La fecha límite para solicitar este dinero es el 14 de enero de 2025. Según el organismo, más de un millón de estadounidenses pueden calificar para este beneficio, pero es crucial que presenten su declaración antes de que expire este plazo. Además, aquellos elegibles podrían recibir aún más al aprovechar créditos fiscales como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), que en 2020 alcanzó un máximo de US$6,660.

El IRS subraya que los reembolsos no reclamados se perderán si no se actúa a tiempo. "Queremos ayudar a las personas a no dejar este dinero en la mesa", declaró un portavoz de la agencia. Sin embargo, los reembolsos no son automáticos: es necesario cumplir con ciertos criterios de ingresos y presentar la documentación adecuada.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al reembolso del IRS?

Para poder reclamar el reembolso del IRS del año 2020, es indispensable que el ingreso del contribuyente haya estado por debajo de ciertos umbrales. Estos límites son cruciales para determinar la elegibilidad y se basan en el número de hijos dependientes que tenía el contribuyente en 2020. Aquí se detallan los ingresos máximos permitidos:

Tres o más hijos calificados: US$50,594 (o US$56,844 si la declaración es conjunta).

US$50,594 (o US$56,844 si la declaración es conjunta). Dos hijos calificados: US$47,440 (o US$53,330 si es conjunta).

US$47,440 (o US$53,330 si es conjunta). Un hijo calificado: US$41,756 (o US$47,646 si es conjunta).

US$41,756 (o US$47,646 si es conjunta). Sin hijos calificados: US$15,820 (o US$21,710 si es conjunta).

Además, para aquellos sin dependientes, el monto máximo del EITC fue de US$538 en 2020, mientras que las familias con uno, dos o tres hijos pudieron reclamar hasta US$3,584, US$5,920 y US$6,660, respectivamente.

Beneficios del EITC

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, conocido por sus siglas en inglés EITC, representa uno de los créditos fiscales más significativos para las familias trabajadoras de bajos ingresos. En 2020, el EITC permitió a muchas personas obtener un apoyo económico esencial. Los montos de este crédito varían según el número de hijos calificados y los ingresos del hogar.

A medida que se acerca la fecha de vencimiento para reclamar el reembolso, es importante recalcar los beneficios del EITC. Este crédito no solo aumenta el reembolso potencial, sino que también alivia las cargas fiscales de quienes cumplen con los requisitos. El IRS recuerda que el EITC no se otorga automáticamente, por lo que es esencial verificar la elegibilidad al preparar la declaración de impuestos.

¿Cómo reclamar el reembolso?

Reclamar el reembolso del IRS de 2020 no es un proceso complicado, pero requiere seguir pasos precisos. En primer lugar, los contribuyentes deben presentar una declaración de impuestos del año 2020, incluso si no tenían la obligación de hacerlo en ese año. Este trámite debe completarse antes del 14 de enero de 2025 para evitar perder el derecho al reembolso.

Para aquellos que no están seguros de cómo proceder, el IRS ofrece recursos en línea y orientación gratuita a través de sus programas VITA (Volunteer Income Tax Assistance) y TCE (Tax Counseling for the Elderly). Además, se recomienda revisar cuidadosamente la documentación y aprovechar los créditos fiscales disponibles, como el EITC, para maximizar el monto del reembolso.