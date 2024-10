¿Sabías que un vicepresidente de EE. UU. no vive en la Casa Blanca? Así es la casa donde reside Kamala Harris desde 2021

Kamala Harris, en su rol como vicepresidenta de Estados Unidos, tiene la responsabilidad de trabajar en cercanía con la Casa Blanca. Sin embargo, a pesar de lo que muchos podrían imaginar, su residencia oficial no se encuentra en este emblemático edificio. En su lugar, Harris habita una histórica y majestuosa vivienda ubicada en una zona menos conocida, aunque no menos importante, de Washington D. C.

La vivienda que alberga a los vicepresidentes del país ha experimentado transformaciones a lo largo de las décadas, y su ubicación estratégica la convierte en un lugar clave para la vida política estadounidense. Esta residencia, rodeada de un ambiente tranquilo y seguro, ha sido el hogar de diversos vicepresidentes, y Harris la ha adaptado a su estilo personal, rindiendo homenaje a sus raíces.

¿Dónde está ubicada la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris?

La residencia de Kamala Harris se encuentra dentro de los terrenos del Observatorio Naval de Estados Unidos, específicamente en el número 1 de Observatory Circle. Este imponente edificio, ubicado a unos tres kilómetros de la Casa Blanca, ha sido el hogar oficial de los vicepresidentes desde 1974, cuando el Congreso decidió remodelar la propiedad para este fin.

El Observatorio Naval, que abarca casi 30 hectáreas en el noroeste de Washington D. C., ofrece un ambiente tranquilo, rodeado de vegetación y alejado del bullicio de la ciudad. Gracias a esta ubicación, la vicepresidenta puede disfrutar de la privacidad que brinda el entorno sin alejarse demasiado del centro del poder estadounidense.

Desde que Walter Mondale comenzó a utilizar la residencia en 1977, varios vicepresidentes han vivido en 1 Observatory Circle. Foto: The New York Times

Historia de la residencia vicepresidencial en el Observatorio Naval

La historia de esta residencia se remonta a 1893, cuando fue construida con un costo de 20.000 dólares para albergar a los superintendentes del Observatorio Naval de EE. UU. Durante muchos años, la casa fue conocida como "la casa del superintendente". No fue hasta 1974 que se decidió convertirla en la residencia oficial de los vicepresidentes del país.

El arquitecto encargado de las remodelaciones fue Leon Dessez, un reconocido profesional local que adecuó la vivienda a las nuevas necesidades. Tres años después, en 1977, Walter Mondale se convirtió en el primer vicepresidente en habitar la casa, marcando un hito en la historia de la vivienda vicepresidencial de Estados Unidos.

Características de la residencia de Kamala Harris en 1 Observatory Circle

La residencia actual de Kamala Harris abarca aproximadamente 835 metros cuadrados y cuenta con tres pisos, distribuidos en 33 habitaciones, diseñadas tanto para uso privado como para funciones públicas. El entorno incluye una piscina climatizada y un solárium, lo que añade un toque de modernidad y comodidad a la vivienda.

Además, cada vicepresidente tiene la libertad de adaptar el interior a su estilo personal. En el caso de Harris, la decoración combina elementos modernos con adornos que rinden homenaje a su herencia cultural, integrando detalles tanto de la India como de África. Este enfoque le ha permitido crear un espacio que refleja sus raíces y gustos personales, en un ambiente que equilibra tradición y modernidad.

¿Qué vicepresidentes han vivido en la casa del Observatorio Naval?

Desde que Walter Mondale inauguró el uso de la residencia en 1977, muchos otros vicepresidentes han pasado por 1 Observatory Circle. Entre los más destacados se encuentran George H. W. Bush, Dan Quayle, Al Gore, Dick Cheney, Joe Biden, Mike Pence y, finalmente, Kamala Harris.

Cada uno de ellos ha dejado su huella en la residencia, realizando pequeños cambios que se ajustaban a sus preferencias. No obstante, el diseño y la funcionalidad general de la vivienda han mantenido su esencia, conservando la estructura histórica que ha sido testigo de múltiples eventos importantes en la política estadounidense.