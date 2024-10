El gobierno de Estados Unidos, a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha revelado qué sucedería si una mujer embarazada solicita la visa americana en 2024 y cuál sería la razón por la que se lo negarían. Descubre todos los detalles en esta nota especial de La República.

Una de las interrogantes más frecuentes sobre el tema de inmigración en EE. UU. es el referido al de las mujeres embarazadas y los motivos que las podría poner en riesgo de cancelar su viaje a la tierra del 'Tío Sam'. Descubre estos factores y qué hacer para evitar que te nieguen la visa.

¿Estados Unidos le niega la visa a las mujeres embarazadas en 2024?

Aunque no existen regulaciones específicas que prohíban la entrada de personas extranjeras embarazadas a Estados Unidos, la admisión puede ser permitida o denegada a discreción del oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Si el oficial de CBP determina que el solicitante podría convertirse en una carga para el gobierno debido a la falta de cobertura de seguro médico, se le puede negar la entrada.

Desde 2020, las autoridades migratorias han endurecido las normas para evitar lo que se conoce como "turismo de maternidad". Esto significa que las mujeres embarazadas que planean viajar a EE. UU. deben estar preparadas para proporcionar información detallada sobre el propósito de su visita y demostrar que no tienen la intención de dar a luz en el país.

¿Qué condiciones se tienen en cuenta para dar la visa a embarazadas en EE. UU.?

Es crucial estar bien informada y preparada antes de presentar la solicitud de visa en caso estés embarazada. Las autoridades de Estados Unidos revisarán, entre otras condiciones, los siguientes puntos:

Tu historial de viajes.

Situación financiera.

Tener una razón válida para tu visita.

Demostrar que no tienes la intención de dar a luz en el país (proporcionar evidencia).

¿Qué requisitos son necesarios para ingresar a Estados Unidos si estás embarazada?

Al evaluar si se permitirá la entrada, los oficiales de CBP considerarán la fecha del parto y la duración de la estancia propuesta en Estados Unidos. También requerirán pruebas de que el solicitante tiene suficiente cobertura de seguro médico para cubrir cualquier necesidad médica durante su estancia en el país y que planea regresar a su lugar de origen.

Si se determina que el solicitante no tiene un seguro médico adecuado para cubrir cualquier atención médica necesaria durante su estancia en Estados Unidos, se le puede negar la entrada. Además, si una persona embarazada ingresa al país por vehículo a través de un puerto de entrada fronterizo, es importante saber que los portales de detección de radiación en los puertos no emiten radiación y no representan un peligro para ella ni para su bebé.