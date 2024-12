Jessyca Sarango: "Nunca me ha llamado la atención gustarle a todo el mundo"

Cuando disfrutaba del reconocimiento dentro y fuera de Perú, la cantautora peruana Jessyca Sarango agarró su mochila y su guitarra, compró un boleto y se fue a Estados Unidos, decidida a empezar de cero y retarse a ella misma. Veinte años despúes regresa y lo hace para presentar el documental 'Jessyca Sarango: De Manera Distinta', ya disponible en YouTube, donde hace un recorrido por su vida y carrera musical, desde sus inicios en Barranco hasta su consolidación en Miami como una figura destacada en la música de autor.

“Este documental es un homenaje a mi historia y a las personas que me han acompañado en este viaje. Volver a Lima ha sido emocionante y abrumador a la vez. He extrañado a mis amigos y los lugares que marcaron mi juventud… regresar es una oportunidad para mostrar lo que he hecho durante estos años”, dijo Jessyca sobre el proyecto, producido por Alfredo Jiménez.

¿Cómo llega a ti la propuesta de hacer una documental sobre tu vida y tu carrera musical?

Todo lo que está sucediendo en los últimos meses aún lo estoy asimilando, porque no me lo esperaba en absoluto. En primer, lugar haber conocido a Alfredo Jiménez, el cerebro creador de este proyecto, de una manera tan bonita ha sido mágico y que puedo decir que me siento muy privilegiada de haber capturado su curiosidad y su atención, para que quiera realizar algo tan importante para mí.

¿Que se muestra, dónde se grabó y cuánto tiempo les ha tomado la realización?

Podrán ver y conocer mucho de mí pasado y mi presente, como nació y fue desarrollándose mi vida en la música desde mi infancia y como la música es mi vida entera, mi día a día, mi oxígeno, mi alimento y mi fuente más grande de energía. Se grabó entre Lima y Miami, que es la ciudad donde vivo hace 21 años. Llevamos ya varios meses trabajando en el documental, el equipo humano que ha puesto todo su amor y arte en la realización del mismo es extraordinario, no solamente porque son profesionales de primer nivel, sino que además de ello son seres humanos maravillosos.

Te fuiste de Perú hace 21 años. ¿Por qué has vuelto muy pocas veces?

Es cierto. Estoy volviendo a Lima para presentar y promover este proyecto, el mes de junio volví para comenzar la filmación y fue un encuentro muy emocionante con mi Barranco, me sentí sobrecogida y abrumada, pero muy feliz. La última vez que había estado en Lima fue en el año 2009, pero no tuve tiempo para hacer muchas cosas. No he vuelto a Perú más veces porque me da tristeza, me da tristeza ver su desmejoria, la gran cantidad de delincuencia, me da miedo volver.

¿Fue difícil empezar desde cero en Estados Unidos, musicalmente hablando? ¿Qué fue lo que más te costó para adaptarte a esa nueva vida?

Fue difícil, pero yo sabía a lo que venía, siempre fui consciente y no llegué esperando a que las cosas fueran rápidas y mucho menos fáciles, por el contrario. Soy un espécimen raro como artista, lo fui en Perú y lo soy en este país también, por eso estaba preparada para enfrentarme a todo, siempre defendiendo mis valores artísticos y creo que esa siempre ha sido mi forma de salir adelante. No soy del tipo de persona que toma el camino fácil, muy por el contrario, me gusta los retos y defiendo lo que hago y como lo hago a capa y espada. No me costó nada adaptarme, al contrario, la libertad y tranquilidad que me dio este país ha sido un regalo. Aquí me pude demostrar a mí misma la gran capacidad que tengo de crecer, de creer en mí y de desarrollar cualquier proyecto que me proponga. Yo tengo mucho que agradecerle a EE. UU..

Tienes tu propia productora musical ¿qué tipo de trabajos realizas? ¿Produces para otros artistas?

El año 2010 funde mi primera compañía creadora que se llamó Merlín Castle Group, con ella publiqué mi primer proyecto creado en su totalidad por mí y el año 2011 fui nominada al Grammy Latino por ese álbum, con esa misma compañía produje algunos proyectos musicales más y ya para el año 2019 fundé MUSILOSOPHY PROJECT con la que llevo publicando múltiples proyectos musicales personales y también para artistas emergentes, nuevos talentos que necesitan guía y sobretodo un apoyo confiable y honesto en una industria tan feroz como esta.

¿Qué otras actividades realizas en Estados Unidos?

Hace ya 11 años, vengo construyendo mi proyecto de vida, gracias a que la música me llevó a descubrir la razón por la que estoy en este mundo. Esta misión se llama “Proyecto Musilosofia: somos instrumentos” es la filosofía de mi vida, mi forma de estar en este mundo. Comparto esta forma de vivir a partir de la música y la creatividad con muchas personas, niños, jóvenes y adultos, hemos creado una comunidad maravillosa, una tribu donde hacemos música el día entero y vibramos en amor y armonía, son mi legión de aprendices y amigos con quienes comparto toda mi energía día a día.

Reconocida cantautora peruana de visita en Perú. Foto: difusión

¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto musical?

Siempre tengo proyectos, siempre estoy haciendo música, lo único es que me faltan manos para realizarlos todos, pero no me apuro, voy a mi paso, pero nunca me detengo.

¿Crees que la música de autor está devaluada, frente a las nuevas corrientes musicales?

No lo creo, lo que creo es que los cantautores que no hemos cedido ante la presión de los medos y las masas, nos hemos recluido. Pienso que la gran mayoría de cantautores somos personas que buscamos complacernos a nosotros mismos sin que nos afecte mucho lo que suceda en la “industria de la música” y sus tendencias, al menos en mi caso es así, nunca me ha llamado la atención gustarle a todo el mundo y mucho menos dejaría de hacer lo que a mí me gusta para complacer a lo demás. Creo que las nuevas corrientes son únicamente una muestra de la mediocridad social, la ignorancia y la ausencia de criterio artístico.

¿Qué sientes de que tus canciones se escuchen en diferentes idiomas y en diferentes países del mundo?

Escuchar mi música en otras voces siempre me ha encantado y además en idiomas como el inglés, portugués, japonés y búlgaro es algo fuera de este mundo. Soy privilegiada.

¿Te gustaría que algún artista en especial interpretara tus composiciones?

Sí, me gustaría que las canten Miguel Bose, Rosario Flores, Pastora Soler, Ruth Lorenzo, Malú, todos españoles.

¿Qué oponías de los feats?

Las colaboraciones con otros artistas no son fáciles, al menos para mí, yo creo que tengo que sentirme identificada con el otro artista, ya sea por admiración o por amistad.

¿Cómo ves la movida musical peruana actual? ¿Mantienes contacto con los colegas peruanos con quienes te iniciaste en la música?

No sabría que decirte, no tengo ni la menor idea de lo que sucede musicalmente en Perú o el mundo, yo soy músico, pero estoy absolutamente aislada de todo lo que pasa a nivel musical en la actualidad. El único artista peruano con quien no he perdido contacto jamás ha sido mi amigo Julio Andrade.