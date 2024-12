El peruano Joseph Zárate, ganador de un premio en Londres con libro sobre el río Amazonas

El peruano Joseph Zárate fue uno de los ganadores del "Premio Literario del Eccles Institute y Hay Festival 2025", otorgado anualmente a dos escritores de un proyecto de libro sobre las Américas, anunciaron este miércoles los organizadores.

El certamen, que cumplió su decimocuarta edición, recompensará con 20.000 libras (25.300 dólares) a cada uno de los dos ganadores, Zárate y el británico Peter Brathwaite, un escritor y cantante de ópera, de origen barbadense.

El nombre de los vencedores, seleccionados de una lista de siete finalistas de diversos países, fue anunciado en un acto en la Biblioteca Británica, sede del Eccles Institute, departamento de los archivos de las Américas de la institución.

Una de las condiciones a los proyectos premiados es utilizar las colecciones de las Américas de la Biblioteca Británica durante un año, desde el 1 de enero de 2025.

En ese sentido, la recompensa incluye "hasta un año de residencia en la Biblioteca Británica para desarrollar el proyecto".

El relato de Joseph Zárate se basa en un viaje de 90 días del autor, a pie y en barco, siguiendo la misma ruta que el conquistador español Francisco de Orellana, hace cinco siglos, cuando se propuso "descubrir" el río Amazonas.

El libro, titulado "Todo nace en el agua y muere en ella", será el primer relato sobre el río, sus comunidades, ciudades e historia, escrito por un latinoamericano con raíces indígenas amazónicas, según los organizadores.

"El proyecto de Joseph Zárate, basado en su herencia indígena y en más de 300 entrevistas con personas que viven a lo largo de la Amazonía, contará una nueva historia del río y la región", afirmó Polly Russell, directora del Instituto Eccles para las Américas y Oceanía de la Biblioteca Británica.

Joseph Zárate es un escritor y periodista limeño, de 38 años, que publicaría su tercera obra, tras ser autor de "Guerras del interior", en 2018, y "Algo nuestro sobre la tierra", en 2021.

"Mi proyecto quiere recuperar, a través de las voces de las personas que dependen de la selva tropical y la protegen, esa relación con la naturaleza que nos sustenta, y tal vez de esa manera pensar en otras formas de progreso y garantizar nuestro futuro", afirmó Zárate, en un vídeo grabado antes de conocerse los ganadores.

Por su parte, Brathwaite, presente en el acto, se hizo acreedor del premio por su proyecto "Not all of me will die" (No todo de mí morirá), en el que quiere explorar la identidad y memoria histórica de Barbados.

La directora internacional del Hay Festival, la española Cristina Fuentes, afirmó que "cada uno de los ganadores se ocupa de cuestiones importantes que preocupan a nuestro mundo".

Cuando las obras estén finalizadas, se promoverán en eventos del Hay Festival en Reino Unido y América Latina.

El Hay Festival es una organización benéfica, nacida en Reino Unido, que organiza eventos, festivales y proyectos en varios países, como Colombia, Perú, México, España y Estados Unidos.

