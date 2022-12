La última gala de “El gran show” trajo un cúmulo de sorpresas. Facundo González y Milena Zárate terminaron ocupando el cuarto lugar en el reality de competencia por decisión unánime de la mesa del jurado. Al conocerse los resultados, Gisela Valcárcel optó por la continuación de ambos participantes en la ronda final y así lo hicieron.

No obstante, luego de los últimos bailes presentados por Santiago Suárez, Facundo González, Milena Zárate y Gino Pesaressi, los resultados del reality de competencia dejaron al ‘Guacho’ en el cuarto lugar.

Facundo González se despide de “El gran show”

Llegado este punto, en su discurso de despedida, el integrante de “Esto es guerra” mencionó unas palabras tras haber ocupado un puesto en la gala final del certamen de baile.

“Ni yo puedo creerlo. Tienes un equipo humano, de trabajo increíble”, le dijo el chico reality argentino a la ‘Señito’.

“Agradecer a todos por el cariño que me dieron. Sin Keyla y sin Kervin que, para mí, es el coreógrafo número uno del Perú, el mejor. No podría haber hecho eso nunca. “ (Gisela) te voy a decir algo, agradecerte y te voy a decir algo mirándote a los ojos: ‘Esto no es un adiós, sino un hasta luego’ ”, añadió Facundo González.

Facundo González queda en el cuarto lugar. Foto: captura América TV

¿Gisela Valcárcel gritó su amor por Facundo González?

Fuertes revelaciones. En el último programa de “El gran show”, Gisela Valcárcel invitó a Facundo González a la pista de baile para recordar los bellos momentos que pasaron en el programa. “‘Giselita’, hoy es nuestra última noche. ¿Por qué? No quiero que termine esto, ‘Giselita’”, expresó el chico reality.

Fue ahí cuando la ‘Señito’ aprovechó para expresarle sus sentimientos al modelo argentino. “Yo le dije a Santiago ‘te amo’ y no le he dicho a él (Facundo). Entonces, como para todos es lo mismo, te amo”, dijo la madre de Ethel Pozo.