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¡Del huayno a la cocina! Sonia Morales revela su secreto para triunfar como empresaria gastronómica: “Soy muy hábil para las cuentas”

Sonia Morales, reconocida cantante folclórica, descubre la gastronomía como nueva fuente de inspiración al retomar el restaurante que fundó hace dos décadas.

Sonia Morales, reconocida cantante folclórica, descubre la gastronomía como nueva fuente de inspiración al retomar el restaurante que fundó hace dos décadas. Fotos: Facebook
Sonia Morales, reconocida cantante folclórica, descubre la gastronomía como nueva fuente de inspiración al retomar el restaurante que fundó hace dos décadas. Fotos: Facebook
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La cantante Sonia Morales encontró en la gastronomía su nueva forma de inspirar. En una entrevista con La República, la reconocida artista folclórica recordó que su padre vendió una pequeña chacra para ayudarla en sus inicios en la música, por lo que ella no dudó en regalarle su restaurante que fundó con mucho sacrificio hace dos décadas. Sin embargo, su progenitor se lo devolvió cuando ella se quedó sin trabajo a raíz de la pandemia.

Sonia Morales, quien se emocionó al ver que su hija heredó su talento en el canto, dijo que dicho restaurante siempre paraba lleno; sin embargo, la ganancia era mínima. Al tener de nuevo el control del local, la intérprete ancashina se dio cuenta de que algunos cocineros habían creado una forma para robarle dinero sin que se dieran cuenta.

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Sonia Morales y su faceta de empresaria gastronómica

Morales, quien pasó de vender picarones en las calles a cantar para 60.000 personas, aseguró que cuando retomó la administración de su restaurante, se enfocó en estandarizar cada platillo para que los comensales siempre tengan una buena experiencia.

"Empecé a dedicarme de lleno al restaurante porque tenía días completamente libres para empezar estandarizar cada producto. Recuerdo que nuestro chicharrón era como cartón, pese a que yo siempre tenía la voluntad de sobresalir. Encontré el punto exacto del chicharrón para que salga suavecito. Me costó mucho trabajo, he perdido varios días en eso. Me gusta comer bien y me gusta que la gente que venga coma bien también y que pueda volver. Lo mismo fue con el chancho al palo", manifestó la intérprete de 'Perdóname'.

Asimismo, más allá de sus ganas de ofrecer un buen servicio, Sonia Morales indicó que debido a su disciplina y orden, descubrió la manera en que sus meseros le estaban robando. "Yo no he estudiado en la universidad, pero soy muy hábil para las cuentas, a mí no me pueden engañar fácilmente. Me puede engañar cierto tiempo en mi descuido, pero de alguna manera el golpe de la vida me ha enseñado también ser ordenada", añadió.

Sonia Morales celebra 32 años de carrera musical con un gran evento en dos restaurantes, donde reunirá a sus seguidores y colegas de la música peruana para festejar su trayectoria.

Sonia Morales celebra 32 años de carrera musical con un gran evento en dos restaurantes, donde reunirá a sus seguidores y colegas de la música peruana para festejar su trayectoria. Foto: difusión.

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Sonia Morales celebrará sus 32 años de carrera a lo grande

Por otro lado, Sonia Morales se prepara para tirar la casa por la ventana por sus 32 años de trayectoria musical. La 'Patrona del Folclore' reunirá a miles de seguidores y a destacadas figuras de la música popular peruana (Los Shapis, Los Olímpicos de Huancayo, Los Alegres de Bambamarca, Flor Pileña, Susan del Perú, Ruskaya, El Lobo y Sosimo Sacramento) en dos escenarios: el Restaurante Campestre Sonia Morales, en Puente Piedra, y el Restaurante Campestre Sonia Morales de Carapongo.

"Treinta y dos años después sigo sintiendo la misma emoción de cuando subí por primera vez a un escenario. Este aniversario es un agradecimiento a Dios, a mi familia y, sobre todo, a mi público, que nunca me ha dejado sola. Los espero para celebrar juntos esta historia que también les pertenece", expresó la artista sobre esta fiesta popular que se extenderá durante más de 12 horas ininterrumpidas de música y alegría.

A lo largo de sus 32 años de carrera, Sonia Morales ha conquistado escenarios dentro y fuera del Perú, consolidándose como una de las artistas más representativas de la música andina contemporánea. Su voz, carisma y cercanía con el público la han convertido en una figura emblemática del folclore nacional.

"Quiero abrazar a mi gente, cantar junto a ellos y agradecerles por todo el cariño que me han regalado durante estos años. Esta será una celebración inolvidable para todos", añadió emocionada.

Horarios de los conciertos de Sonia Morales

Restaurante campestre Sonia Morales de Carapongo:

• 2:00 p.m. – Sósimo Sacramento

• 4:00 p.m. – Sonia Morales

• 6:00 p.m. – Flor Pileña

• 7:00 p.m. – Susan del Perú

• 9:00 p.m. – Ruskaya

• 11:00 p.m. – Los Olímpicos de Huancayo

Sonia Morales celebra sus 32 años de carrera en Carapongo.

Sonia Morales celebra sus 32 años de carrera en Carapongo. Foto: difusión

Restaurante campestre Sonia Morales de Puente Piedra:

• 2:00 p.m. – Los Olímpicos de Huancayo

• 4:00 p.m. – Los Alegres de Bambamarca

• 6:00 p.m. – Los Shapis

• 8:00 p.m. – Sonia Morales

• 10:00 p.m. – Flor Pileña

• 11:00 p.m. – El Lobo

• 1:00 a.m. – Sosimo Sacramento

Sonia Morales celebrará sus 32 años de carrera con grandes amigos y colegas.

Sonia Morales celebrará sus 32 años de carrera con grandes amigos y colegas. Foto: difusión

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