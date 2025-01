Karen Schwarz, reconocida ex Miss Perú y presentadora de televisión, ha generado preocupación entre sus seguidores al revelar detalles de su delicado estado de salud. La modelo confesó que sufre de lumbalgia, una condición que limita sus actividades cotidianas y la obliga a permanecer en reposo. Además, mencionó que padece dos hernias inoperables, lo que complica aún más su situación.

La empresaria, quien se despidió de las pantallas en enero de 2023 para enfocarse en su familia y su emprendimiento, compartió esta difícil realidad a través de sus redes sociales. "Tengo dos hernias, pero según el doctor son inoperables, así que a lidiar un poquito con el dolor, no me queda de otra", explicó en un video publicado en sus historias de Instagram.

Karen Schwarz revela su estado de salud

La presentadora explicó que los dolores provocados por la lumbalgia y las hernias han tenido un impacto significativo en su calidad de vida. Esta afección, que afecta a diversas personas en el mundo, puede dificultar actividades tan simples como caminar o permanecer de pie durante largos periodos. Según sus propias palabras, no hay opción de intervención quirúrgica, por lo que su tratamiento se centra en el manejo del dolor.

Karen, casada con el cantante Ezio Oliva, utilizó sus plataformas digitales para mantener informados a sus seguidores sobre su estado. La sinceridad con la que abordó este tema generó empatía y apoyo por parte de sus fans, quienes aplauden su fortaleza frente a estas dificultades.

La vida de Karen Schwarz tras dejar la televisión

Desde su salida de la televisión, Karen Schwarz ha dedicado su tiempo a su familia y a Valente, su emprendimiento especializado en fajas, modeladores y ropa interior. Esta marca, que ha tenido un notable crecimiento, es promovida activamente en sus redes sociales, donde cuenta con una amplia base de seguidores.

Karen Schwarz incursionó en el mundo empresarial.

En una entrevista reciente con el canal de YouTube de Christopher Gianotti, Karen no descartó la posibilidad de regresar a la televisión en el futuro. "No le cierro las puertas. Ya sé cómo manejarlo, es muy fuerte. En esta pausa que tengo de la televisión, me ha servido muchísimo para reencontrarme", comentó, dejando abierta la posibilidad de retomar su carrera televisiva cuando el momento sea adecuado.