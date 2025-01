En medio de la polémica generada en el aeropuerto Jorge Chávez, donde la joven madre Fiorella Charún enfrentó al futbolista ecuatoriano Washington Corozo, se han revelado impactantes detalles sobre la relación que ambos mantuvieron. Según Charún, el jugador no solo habría intentado evadir su responsabilidad como padre, sino que también le pidió no continuar con su embarazo.

“Cuando le dije que estaba embarazada, él me confesó que tenía una mujer y una hija en Ecuador. Me llevó una única vez a la clínica San Juan de Dios y luego de eso me pidió que perdiera al bebé, que no quería problemas y que no quería saber nada al respecto”, declaró Charún en una entrevista televisiva para el programa 'Amor y fuego', generando conmoción entre los seguidores del delantero y el público en general.

Fiorella Charún hace fuertes acusaciones contra Washington Corozo

Fiorella Charún relató que la relación con Washington Corozo fue breve, pero lo suficiente como para que quedara embarazada. Según sus declaraciones, el futbolista ecuatoriano, quien actualmente juega para el club Emelec, no mostró interés en el bebé desde el inicio. La madre afirmó que Corozo estuvo presente únicamente durante una visita a la clínica San Juan de Dios, después de lo cual desapareció de su vida. “Cuando me dieron de alta tras dar a luz, fue que me enteré de que él ya se había ido del país. No me avisó nada y, para colmo, me bloqueó de todas sus redes sociales”, explicó.

Charún esperó pacientemente el regreso de Corozo a Perú para confrontarlo, y finalmente tuvo la oportunidad de hacerlo el pasado fin de semana, cuando el delantero llegó junto a su equipo, Emelec, para enfrentarse a Alianza Lima en la 'Tarde Blanquiazul'.

Asimismo, es preciso señalar que la joven mostró pruebas de su supuesto amorío con Washington Corozo. En el informe del programa de espectáculos, Charún filtró algunas conversaciones amorosas que tuvo con el futbolista ecuatoriano, además de diversas fotos donde se les ve disfrutando como pareja.