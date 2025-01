Fixture de Sporting Cristal en la Liga 1 2025: programación de todos los partidos en el Apertura y Clausura

Sporting Cristal se alista para disputar la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. En medio de su preparación, el cuadro celeste conocerá su fixture completo este martes 14 de enero, cuando se realice el sorteo del campeonato local en las instalaciones de la Videna.

En esta nota te mostraremos la programación completa de cotejos que disputarán los bajopontinos en el Torneo Apertura y el Torneo Clausura de esta temporada.

¿A qué hora es el sorteo del fixture de la Liga 1 2025?

El sorteo del fixture para esta Liga 1 2025, que incluye los Torneos Apertura y Clausura, se llevará a cabo alrededor de las 10.00 a. m. (misma hora en todo el territorio peruano).

¿Dónde ver el sorteo del fixture de la Liga 1 2025?

La transmisión del sorteo del fixture para la Liga 1 2025 estaría a cargo de L1 Max, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de clubes del fútbol peruano.

Plantel de Sporting Cristal

Estos son los jugadores con los que el cuadro bajopontino terminó la Liga 1 Te Apuesto 2024.

Porteros : Diego Enríquez, Renato Solís, Alejandro Duarte, Matías Córdova

: Diego Enríquez, Renato Solís, Alejandro Duarte, Matías Córdova Defensas : Gianfranco Chávez, Franco Romero, Rafael Lutiger, Alejandro Pósito, Leonardo Díaz, Nicolás Pasquini, Jhilmar Lora, Gilmar Paredes, Flavio Alcedo

: Gianfranco Chávez, Franco Romero, Rafael Lutiger, Alejandro Pósito, Leonardo Díaz, Nicolás Pasquini, Jhilmar Lora, Gilmar Paredes, Flavio Alcedo Mediocampistas : Jesús Pretell, Gustavo Cazonatti, Leandro Sosa, Yoshimar Yotún, Adrián Ascues, Martín Távara, Jostin Alarcón, Ian Wisdom, Christofer Gonzales y Catriel Cabellos.

: Jesús Pretell, Gustavo Cazonatti, Leandro Sosa, Yoshimar Yotún, Adrián Ascues, Martín Távara, Jostin Alarcón, Ian Wisdom, Christofer Gonzales y Catriel Cabellos. Delanteros: Martín Cauteruccio, Irven Ávila, Fernando Pacheco, Santiago González, Luis Iberico, Maxloren Castro y Misael Sosa.

¿Qué clubes participarán de la Liga 1 2025?

En total, 19 equipos participarán de la Liga 1 2025. Recordemos que Deportivo Binacional y Ayacucho FC fueron incluidos a último momento por un mandato judicial.

ADT

Alianza Atlético

Alianza Lima

Alianza Universidad

Atlético Grau

Ayacucho FC

Cienciano

Comerciantes Unidos

Cusco FC

Deportivo Binacional

Deportivo Garcilaso

FBC Melgar

Juan Pablo II

Los Chankas

Sport Boys

Sport Huancayo

Sporting Cristal

Universitario de Deportes

UTC.

¿Quién es el entrenador de Sporting Cristal?

Desde mediados del 2024, el argentino Guillermo Farré se desempeña como técnico de Sporting Cristal. El DT llegó en reemplazo del brasileño Enderson Moreira, pero no consiguió el objetivo de ganar el Torneo Clausura y clasificar a los playoffs por el título. Tiene contrato vigente para todo el 2025.

¿Por qué Sporting Cristal aún no presenta a Catriel Cabellos?

Según el periodista Paul Pérez Rioja, el club de Avellaneda ha modificado su postura respecto a la negociación del futbolista, optando por un precio de repesca inferior al previamente establecido para el final de la temporada. Además, se implementó un ajuste salarial para compensar el desembolso relacionado con la adquisición del 50% del pase del jugador.

¿Qué dijo Catriel Cabellos sobre su futuro?

En la gala de premiación de la Liga 1, Catriel Cabellos se mostró muy emocionado por los minutos que tuvo en Alianza Lima y que haya sido nominado a jugador revelación del fútbol peruano. "Contento. En lo personal, fue un gran año para mí, estoy nominado a un premio que es muy importante para mí (jugador revelación). Me encontré un fútbol competitivo, no es solo calidad de jugadores, sino también las canchas, altura, cosas que no se dan en el fútbol argentino. Físicamente y mentalmente se preparan esos partidos", sostuvo.