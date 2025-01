En una reciente entrevista en el programa 'Café con la Chevez' de Trome, Milagros Pedreschi, quien reveló mayores detalles de su relación con Carlos Vílchez, sorprendió al revelar detalles incómodos sobre su experiencia al actuar junto a Christian Domínguez en la producción televisiva 'Néctar'. Según comentó, el cantante, reconocido por su carrera musical y participaciones en telenovelas, no respetaba la diferencia entre los besos ficticios y los reales durante las grabaciones.

La actriz destacó que, aunque no hubo malas intenciones de parte de Domínguez, sus acciones la llevaron a sentir incomodidad en varias ocasiones. Por esta razón, tomó la decisión de comunicar su malestar a través de un miembro del equipo de producción, quien intervino para aclarar la situación.

¿Qué dijo Milagros Pedreschi sobre actuar con Christian Domínguez?

Milagros Pedreschi recordó que fue durante su participación en la serie 'Néctar' cuando notó que Christian Domínguez "se iba de avance" en las escenas que compartían juntos. “Cuando yo entro a ‘Néctar’, yo ya me sentía un poquito más en cancha y cuando Christian hace escenas conmigo se va, como se dice, de avance, pero no estoy diciendo que él me quiso besar, porque yo lo conozco de años”, explicó la actriz.

En su relato, Pedreschi señaló que antes de esta experiencia ya había recibido orientación sobre cómo manejar los besos en la ficción. "Óscar López Arias me enseñó la diferencia: un beso en la pantalla no debe parecer real como con tu pareja", añadió. Al notar que Domínguez no aplicaba esta técnica, decidió hablar indirectamente con él para evitar que la situación se repitiera.

La actriz también destacó que su intención no era generar polémica, sino garantizar que ambos pudieran desempeñar sus papeles de manera profesional. “Lo que hice fue decirle a un chico de producción, ‘oye mira dile, porque a mí me da vergüenza’, pero no fue porque ay me está besando, no quiero que me besen, no, si no quise que le hicieran entender lo que me hicieron entender a mí en un momento, que el beso en televisión no es el mismo que le das a tu enamorada”, indicó.