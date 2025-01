¡Se acabó el amor! Austin Butler y Kaia Gerber anunciaron su separación: "Ya no estamos saliendo"

La pareja formada por Austin Butler y Kaia Gerber ha decidido poner fin a su relación, comenzando el nuevo año como solteros. La noticia ha sido confirmada por diversas fuentes, incluyendo TMZ.

Después de casi tres años juntos, Butler y Gerber han optado por tomar caminos separados. La ruptura ha sorprendido a muchos seguidores de la pareja, quienes habían estado atentos a su relación desde que comenzaron a salir en 2021.

Ambos han sido figuras prominentes en la industria del entretenimiento, y su relación había captado la atención de los medios y fanáticos. A pesar de su separación, se espera que ambos continúen con sus respectivas carreras y proyectos personales.

El actor saltó a la fama con la película del Rey del Rock | Foto: TNT

¿Cuál fue el motivo de su ruptura?

La decisión de terminar su relación parece haber sido mutua, aunque no se han dado detalles específicos sobre las razones detrás de esta separación. Fuentes cercanas a la pareja han indicado que ambos han estado ocupados con sus compromisos profesionales, lo que podría haber influido en su decisión.

Austin Butler y Kaia Gerber comenzaron a salir en 2021, y desde entonces, fueron vistos juntos en múltiples eventos y actividades. La pareja compartió momentos significativos en sus redes sociales, lo que generó un gran interés entre sus seguidores. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, ambos comenzaron a mantener un perfil más bajo en cuanto a su vida personal.

¿Quién es Austin Butler?

Austin Butler es un actor, cantante y modelo estadounidense conocido por su trabajo en cine y televisión. Nació el 17 de agosto de 1991 en Anaheim, California, Estados Unidos. Butler comenzó su carrera como actor en series juveniles y luego ganó reconocimiento por interpretar papeles importantes en proyectos de alto perfil.

Series de televisión:

Fue parte de programas como "Zoey 101" (Nickelodeon), "Hannah Montana" (Disney Channel) y "iCarly", en roles menores al inicio de su carrera. Tuvo papeles destacados en "The Carrie Diaries" (2013-2014), donde interpretó a Sebastian Kydd, el interés amoroso de Carrie Bradshaw en la precuela de "Sex and the City".También apareció en "Arrow" (2014-2015) como Chase.e:

En 2019, apareció en "Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino, interpretando a Tex Watson, un miembro de la familia Manson. Alcanzó fama internacional por su interpretación de Elvis Presley en la película biográfica "Elvis" (2022), dirigida por Baz Luhrmann. Su actuación recibió aclamación crítica y le valió un Globo de Oro y una nominación al Óscar al Mejor Actor.