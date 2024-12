Brunella Horna quiere tener su segundo hijo con Richard Acuña: “Mi deseo de Navidad”

Este martes 24 de diciembre, Brunella Horna rememoró los retos que enfrentó para concebir a su primer hijo y, tras superar esas dificultades, ahora expresa su deseo de ampliar la familia junto a Richard Acuña, anhelando la llegada de su segundo bebé.

La presentadora Brunella Horna dejó a los televidentes boquiabiertos al revelar su anhelo de convertirse en madre por segunda vez junto a su esposo Richard Acuña. A pesar de las dificultades que enfrentó durante su primer embarazo, la conductora mantiene viva la esperanza de lograrlo nuevamente.

¿Se viene el segundo heredero?

Durante la última edición del programa ‘América hoy’, previo a la Navidad, tuvieron como invitada a Samahara Lobatón, donde le bromearon con la posibilidad de tener otro bebé más. No obstante, fue ahí donde Brunella Horna reveló su deseo de volver a embarazarse, sorprendiendo a sus compañeros del magazine.

“(El próximo año tal vez encargues, Brune) Ay, sí, ese va a ser mi pedido, mi deseo de Navidad”, detalló ‘Baby Bru’ al principio, mientras esbozaba una gran sonrisa en su rostro. Minutos después, la conductora aseguró que espera que el próximo año pueda lograr su deseo de tener su segundo hijo.

Asimismo, Brunella Horna se puso nostálgica al recordar cómo fue su primer embarazo, ya que tuvo algunas complicaciones. “Ay, yo quiero el segundo. Ojalá. Ustedes saben que mi bebé me costó mucho tenerlo, fue un milagrito. Yo siempre lo digo, mi Alessio es un milagrito y mi segundo bebé también tendría que ser un milagrito”, sentenció la modelo.

Brunella Horna revela un difícil momento

Meses atrás, Brunella Horna compartió una conmovedora anécdota relacionada con su bebé, lo que generó un debate sobre los cuidados esenciales al alimentar a un recién nacido. En un segmento de ‘América hoy’, la conductora narró un incidente ocurrido durante el primer mes de vida de su hijo Alessio, cuando recordó el momento en que imaginó que su hijo estaba en peligro de asfixia tras una alimentación.

“Aprendí a bañarlo y darle la leche, todo yo solita. A mí me pasó que, al mes que le di leche a Alessio, en la madrugada, se ahogó. Yo no sabía qué hacer. Por suerte, Richard estaba esa noche conmigo, me ayudó, me calmó porque yo entré en nervios y no sabía qué hacer”, mencionó sobre lo que ocurrió en aquella oportunidad.