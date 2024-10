Gisela Valcárcel fue captada por las cámaras del programa Magaly TV La Firme mientras disfrutaba del concierto de Paul McCartney. Al salir del recital y darse cuenta de la presencia de los ‘urracos’, evitó responder a sus preguntas. Según Magaly Medina, la madre de Ethel Pozo no solo se negó a hablar, sino que también lanzó una mirada desafiante al periodista que intentaba entrevistarla.

Este gesto no fue bien recibido por la polémica presentadora, quien criticó en vivo la actitud de Gisela, calificándola de “antipática”. Sin embargo, la figura de ATV no se limitó a reprochar su comportamiento; también se burló de su imagen, lanzando duras críticas hacia la llamada ‘Reina del mediodía’.

Gisela “barrió con la mirada” al ‘urraco’ de Magaly Medina

A la salida del concierto de Paul McCartney, el reportero de Magaly TV La Firme se acercó a Gisela Valcárcel para obtener declaraciones. Sin embargo, la ‘señito’ se mostró visiblemente incómoda ante la presencia del ‘urraco’. Su expresión reflejaba molestia, lo que presagiaba que no estaba interesada en responder las preguntas del programa de su archienemiga. El periodista le consultó sobre sus recientes viajes, los cuales aparentemente realiza en solitario, y también el porqué ya no publica contenido en redes sociales junto a su amiga Susana Humbert.

"Te vemos que viajas sola y no expones a Susana Humbert", preguntó el ‘Urraco’. Esto generó un evidente fastidio en la madre de Ethel Pozo, quien volteó a mirarlo de manera desafiante y respondió de manera breve: "Cuando no quiero declarar, simplemente voy a evitarlos". Esta actitud fue criticada por Magaly Medina durante su programa del lunes en ATV, donde volvió a referirse a Valcárcel como “Cantinflas” y “Fingida”, calificativos que ha utilizado en anteriores ocasiones para aludir a la hoy empresaria.

Magaly Medina sacó la cara por su 'urraco'que quiso entrevistar a Gisela. Foto: ATV.

Magaly Medina enfrenta a Gisela por despreciar a su reportero

Al escuchar la respuesta de Gisela Valcárcel, Magaly Medina no pudo evitar reírse y lanzó un duro comentario hacia la rubia. "Cantinflas como siempre. ¿Para qué contestas entonces? No los puedes evitar, los tienes en tu cara pelada. Cualquiera sonríes y sigues caminando. No barres con la mirada a nadie. Ella es fingida igual que la hija", señaló Magaly en un inicio.

Asimismo, la 'urraca' no dudó en imitar de manera exagerada a Gisela y añadió: "Para la próxima no seas antipática con los muchachos que están hasta esas horas de la noche trabajando". Sin embargo, lo más duro vino después cuando se burló del aspecto de Valcárcel: "Arréglate, mira esas mechas. Y tú que has tenido una peluquería, ¿cómo vas a salir así? Ay, por Dios, luego dirán que todas las mujeres que llegamos a esa edad andamos con el cabello seco”, sentenció la presentadora.