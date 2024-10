El reciente viaje de Hugo García a Europa sin la compañía de la modelo Alessia Rovegno ha causado revuelo en redes sociales, generando especulaciones sobre una posible ruptura entre la pareja. Los rumores comenzaron a cobrar fuerza cuando seguidores notaron la ausencia de Rovegno en el viaje, lo que generó una ola de cuestionamientos al modelo e influencer peruano.

Frente a las dudas, García decidió aclarar la situación y explicó los motivos detrás de su viaje solitario. Sus declaraciones dejaron en claro el estado de su relación con la exMiss Perú y revelaron sus planes a futuro. Con palabras sinceras, el chico reality respondió a las críticas y detalló cómo vivió esta experiencia personal.

Hugo García responde a los rumores de ruptura con Alessia Rovegno

A través de una entrevista con 'América Espectáculos', Hugo García aclaró que no existe ningún conflicto en su relación con Alessia Rovegno, a quien conoció en diciembre de 2021. Explicó que el viaje a Europa ya estaba planificado, pero que por compromisos de último momento, la modelo no pudo acompañarlo, lo cual lo llevó a emprender el viaje solo. "Yo tenía separado una semana más, hasta la siguiente semana porque ya tenía planificado un viaje a Europa, pero al final cambiaron los planes. Alessia no pudo ir y yo literal estaba solo, me fui a Bruselas, de ahí me fui a Brujas, a Ámsterdam, a Londres y de ahí regresé a París", comentó el chico reality.

El influencer enfatizó que esta experiencia le permitió desconectarse de su rutina diaria y tomarse un tiempo para él mismo. "Fue un viaje inolvidable, creo que en verdad fue uno de los mejores viajes que he tenido en el sentido de que pude desconectarme por un momento de todo lo que pasaba en la actualidad y en mi vida", agregó, dejando en claro que la decisión no tuvo ningún impacto en su relación.

Hugo García revela sus planes a futuro con Alessia Rovegno

La relación entre Hugo García y Alessia Rovegno continúa siendo estable y con miras al futuro, según lo que el modelo ya había mencionado públicamente a inicios de año. Hugo confirmó que ambos han discutido sobre la posibilidad de formar una familia juntos, aunque estos planes aún son a mediano plazo. "Obviamente de todas maneras lo hablamos siempre, si tenemos planes a futuro, si me gustaría formar una familia, me gustaría llegar al altar", comentó el chico reality, destacando que están en una etapa de construir sus carreras para ofrecer estabilidad a sus futuros hijos.

Por ahora, Hugo García ha dejado en claro que tanto él como Alessia están enfocados en sus proyectos profesionales, y que, aunque los planes de matrimonio y paternidad no son inminentes, ambos sueñan con una vida juntos. "No está tan lejano, pero tampoco tan cercano, un par de años, a los 33 (…) Ojalá que salga a Alessia", concluyó el modelo, resaltando su deseo de tener una familia unida en el futuro.

