La actriz peruana Ale Fuller, reconocida por sus participaciones en producciones como 'Ven, Baila Quinceañera' y 'Tu nombre y el mío', vuelve a ser el centro de atención tras protagonizar un inesperado y romántico momento con el conductor Carlos Orozco durante la transmisión en vivo del programa 'Ouke'. Este incidente ha generado especulaciones sobre una posible relación entre ambos, alimentadas por la reciente ruptura de la actriz con Renato Rossini Jr.

Ale Fuller y Carlos Orozco protagonizan romántico momento

Todo ocurrió en medio de la dinámica del programa, cuando Ale Fuller decidió escribir una carta en la que expresaba sus sentimientos hacia Carlos Orozco. Este gesto, que comenzó como un momento íntimo, rápidamente captó la atención de sus compañeros en el set, quienes no tardaron en bromear sobre la situación. Orozco, visiblemente incómodo al principio, tomó la mano de Ale en un intento por manejar la situación. Sin embargo, el ambiente se tornó más personal cuando Ale, al mencionar la reciente polémica con Carloncho, tomó nuevamente su mano y lo acercó hacia ella.

Aunque todo indicaba que el momento culminaría con un beso, los nervios jugaron en contra de la actriz, quien optó por abrazar al conductor. Este desenlace generó risas entre los presentes, quienes bromearon diciendo sentirse como "mal tercio".

Por otro lado, la reacción de Carlos Orozco no pasó desapercibida. El conductor, visiblemente nervioso, cortó abruptamente la transmisión con un mensaje rápido: "Cuídense mucho, les mando un abrazo. ¿Cuándo nos vemos? ¿Mañana, no? Nos vemos al mediodía". Mientras tanto, Ale Fuller se reía de manera nerviosa, sumando un toque cómico al momento.

El clip del programa no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a especular sobre un posible romance entre Fuller y Orozco. Este no sería el primer acercamiento entre ambos, ya que en un programa anterior mostraron una evidente química que no pasó desapercibida.