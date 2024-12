El programa de Magaly Medina reveló los resultados de un examen toxicológico realizado tras su última intervención policial a John Kelvin, exesposo de Dalia Durán. Según el informe, el cumbiambero dio positivo a cocaína, mientras que su expareja, Glenda Rodríguez, con quien protagonizó un incidente en un hotel, dio positivo a marihuana.

La conductora del programa criticó fuertemente a Dalia Durán, quien recientemente reveló mantener una relación cercana con John Kelvin, el padre de sus hijos, pese a su historial de violencia y consumo de sustancias ilícitas.

'Magaly TV, la firme' expone examen toxicológico de John Kelvin

Durante su programa, Magaly Medina mostró los detalles del informe toxicológico realizado a John Kelvin y a Glenda Rodríguez. Este examen fue llevado a cabo luego de que ambos fueran intervenidos por la policía tras un altercado en un hotel, donde se le vio en estado de ebriedad y completamente desnudo. El cantante fue acusado de causar destrozos, mientras que Rodríguez denunció agresiones físicas.

Según las pruebas, John Kelvin tenía rastros de cocaína en su organismo al momento del incidente, y Rodríguez dio positivo a marihuana. En declaraciones previas, tanto Glenda Rodríguez como Dalia Durán, exesposa del cantante, dieron a conocer el comportamiento agresivo del cumbiambero.

Magaly Medina aconseja a Dalia Durán

En medio de este escándalo, Dalia Durán fue foco de críticas por parte de Magaly Medina debido a su decisión de mantener contacto con John Kelvin. En una reciente entrevista, la exesposa del cantante mencionó que ambos han realizado actividades juntos como padres, incluidas salidas al cine con sus cuatro pequeños.

Magaly no dudó en expresar su descontento y afirmó que John Kelvin no es un buen ejemplo para los menores. “Un padre que se droga, que se alcoholiza y que es violento, no es adecuado para estar cerca de los niños”, enfatizó. La conductora también cuestionó si Durán estaba pasando por alto los antecedentes de su expareja.

Medina además destacó que los cambios personales no ocurren de la noche a la mañana, especialmente en casos como el de Kelvin, quien ha lidiado con problemas de adicciones durante años. “Esos vicios no desaparecen de un día para otro. Hay que ser muy cuidadosos cuando hay menores de por medio”, señaló.