Aunque no han confirmado una reconciliación, Dalia Durán reveló que dejará que John Kelvin pase más tiempo con sus hijos y le está dando una oportunidad para ver sus verdaderos cambios como padre, luego de la tormentosa relación que vivieron y que terminó en una demanda por agresión contra el cantante en 2021.

Dalia Durán pasa tiempo con John Kelvin



En una reciente entrevista, Dalia Durán aseguró que John Kelvin está intentando remediar su rol como padre, por lo que ahora están pasando más tiempo juntos y saliendo con sus hijos. Sin embargo, la modelo advirtió que si el cantante le volviera a fallar, no dejará que se vuelva a acercar a los menores.

“Fuimos a cenar con ellos y luego al cine. Bueno, como padres, estamos compartiendo momentos lindos con nuestros hijos. Mientras ellos estén felices y puedan disfrutar del amor de su papá de manera sana, bienvenido”, resaltó al diario Trome.

En esa misma línea, Dalia Durán dejó en claro que no permitirá que John Kelvin vuelva a dañarla emocionalmente, ni a sus hijos: “Ya hemos conversado bastante, jamás permitiré nada que los dañe emocionalmente (...) Es aquí donde se demuestra el verdadero amor hacia los hijos, con un cambio genuino”.



Dalia Durán sobre el proceso legal contra John Kelvin



Por otro lado, Dalia Durán aclaró que su acercamiento con John Kelvin no perjudicará el proceso legal que lleva contra el cantante por la manutención de sus hijos.

“Mientras él esté con nosotros y no haga nada indebido o se comporte mal, no hay ningún problema. Ya dependerá de él para que se pueda solicitar el levantamiento de las medidas. Yo no pretendo continuar una guerra legal, menos donde mis hijos estén en medio. También he sido muy clara con John, hemos conversado bastante y aclarado todo lo pendiente, ya que para ninguno de los dos ha sido fácil. Esto no quiere decir que ponga las manos al fuego por él”, concluyó la cubana en dicha entrevista.