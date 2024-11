A finales de 2022, Rafael Cardozo y ‘Cachaza’ rompieron su compromiso a pesar de llevar 11 años juntos, lo que sorprendió a todos sus seguidores. Aunque ambos, en la actualidad, ya tienen sus respectivas parejas, el brasileño aún sigue hablando de la modelo, por lo que recientemente reveló que se sintió presionado para proponerle matrimonio.

Rafael Cardozo sobre su compromiso con ‘Cachaza’



De acuerdo con lo que detalló Rafael Cardozo en una reciente entrevista con el podcast ‘Café con la Chevez’, sintió mucha presión en su relación con Carol Reali. En esa misma línea, el modelo reveló que le compró un anillo costoso a ‘Cachaza’ para que no lo juzgaran.



“Sí fui presionado durante años, hasta después me siguieron presionando. Y cuando yo compré ese anillo, lo compré bajo presión. Por el precio que he pagado y todo, yo veía a todo el Perú entero: ¿cuándo te casas, cuándo te casas? Si yo le daba un anillo así, la gente iba a decir: ‘¿qué le pasa a ese huevón?’. Entonces fui y compré un anillo carísimo, para que la gente no me juzgue. Me hicieron buen precio, me lo dieron hasta en cuotas”, sentenció.

Asimismo, Rafael Cardozo confirmó que el anillo que le dio a su expareja ‘Cachaza’ costó más de US$12.000, por lo que prefirió pedírselo de vuelta cuando terminaron la relación.



“No hice canje ni grabé videos ni nada, le di la inicial (...) Por eso le pedí: ‘devuélvemelo’. La gente también me ha juzgado por eso. Escúchame, a mí no me va a servir ese anillo. Servía para ella. ¿Qué iba a hacer ella? ¿Venderlo? Entonces dámelo”, agregó al respecto.



Rafael Cardozo revela cómo fue el rompimiento



Por otro lado, Rafael Cardozo, en la mencionada entrevista, aseguró que Carol Reali sí se llevó todas las pertenencias del departamento que compartían, por lo que solamente se quedó con un colchón tras el rompimiento.

“Yo tenía un sentimiento por ese anillo. Yo sí tenía un sentimiento (...) lo hice de corazón y para mí era símbolo de una relación y me quedé con eso. Por eso, cuando ya estábamos cerrando todo, que ella se iba a ir, llévate todo, todo lo que está en la casa, solamente deja mi colchón y un televisor. Y con eso me quedé”, concluyó el empresario.