Bill Orosco no puede registrar su nombre por culpa de Deyvis Orosco. YouTube

Bill Orosco no puede registrar su nombre por culpa de Deyvis Orosco. YouTube

Nuevamente, Bill Orosco defendió públicamente el uso de su apellido materno luego de que Deyvis Orosco presentara un recurso de oposición ante Indecopi para evitar que el joven registre su nombre artístico como marca. En una entrevista con un podcast, explicó el gran motivo por el que usa el apellido Orosco en sus presentaciones.

Bill Orosco y la razón por la que usa su apellido materno



Hace unos días se dio a conocer que Bill Orosco había recibido una carta notarial por parte de Deyvis Orosco para evitar que interprete los temas de Néctar, pero al parecer este drama familiar no ha quedado ahí, ya que recientemente se dio a conocer que el ‘Bomboncito de la cumbia’ presentó un recurso de oposición ante Indecopi y así no dejar que su primo registre el nombre artístico ‘Bill Orosco’ como marca.



En medio de esta difícil situación, Bill Orosco, en una entrevista con el podcast ‘Entre locos’, aclaró por qué usa su apellido materno en las presentaciones, resaltando que siente un profundo amor y respeto por su madre, por lo que usa su apellido.

“Yo me llamo Bill Joshua Sánchez Orosco, ese es mi nombre completo. Yo tomo el apellido Orosco por el respeto, amor y cariño que le tengo a mi madre. La gente siempre critica que lleve el apellido de mi mamá y no el de mi papá. Yo no respondo porque respeto las opiniones de los demás. Pero, como dije, yo lo cambié por el amor que le tengo a mi madre, por el amor que le tengo al apellido y lo que significa”, explicó.



Bill Orosco sobre su madre



En esa misma línea, Bill Orosco señaló que su madre ha cumplido un papel fundamental en su vida y la de sus hermanos, por lo que se siente muy orgulloso de usar su apellido. Esto demostraría que el joven cantante no estaría buscando colgarse del legado Orosco, a pesar de lo que crean las demás personas e incluso su primo Deyvis Orosco.

“Mi madre ha sido madre y padre para los tres. Yo tengo un hermano mayor y uno menor; mi mamá hizo que jamás nos faltara algo en la mesa. Ella hasta hoy sigue trabajando, se sigue esforzando para ser mejor mujer y mejor madre. Por eso siempre estaré orgulloso de ella (...) Yo con orgullo llevo ese apellido”, finalizó al respecto.