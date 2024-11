Andrea San Martín no se guarda nada y lanza fuerte amenaza a Deyvis Orosco: "Nadie me calla"

La serie sobre la vida de Deyvis Orosco, llamada 'Tu nombre y el mío', ha generado gran polémica entre Andrea San Martín y Deyvis Orosco. Tras varios días de tensión y de aparentes indirectas, la 'ojiverde' sorprendió con un mensaje subliminal en sus historias de Instagram. Pese a que todos pensaban que solo se trataba de una indirecta, la influencer se comunicó con el portal Instarándula y afirmó que su clip era un potente dardo contra su expareja.

En el extenso mensaje que San Martín hizo llegar a Samu Suárez, recalcó que la mayoría de la historia de la mencionada serie es mentira y, ante esto, amenazó al 'Bomboncito de la cumbia' con fuertes calificativos en su contra. "El cobarde que le gusta jugar con la ficción (...) para tirar la piedra es bueno, pero cuando te plantas al frente suyo esconde la mano", enfatizó la exchica reality.

Andrea San Martín lanza fuerte mensaje contra Deyvis Orosco por serie 'Tu nombre y el mío'

Andrea San Martín sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de mensajes dirigidos al periodista Samu Suárez a través de su cuenta de Instagram. En estos, la influencer no ocultó su molestia y lanzó duras críticas que parecen estar dirigidas a Deyvis Orosco, especialmente en relación con su reciente serie 'Tu nombre y el mío'. "No son indirectas, son con nombre y apellido para el cobarde que le gusta jugar con la ficción. Bastante prensa ya tuvo con ese jueguito, de lo contrario, después de la parte de Néctar, nadie hubiera visto esa disque historia, pero si tanto quiere que se hable de su vida de verdad... hablaremos de lo que hace detrás, eso no vende", indicó muy molesta.

Además, en sus mensajes, Andrea dejó entrever que detrás de las cámaras habría conductas cuestionables que no se reflejan en la serie, e hizo una advertencia contundente, afirmando que si el cantante busca atención, ella está dispuesta a sacar a la luz detalles que podrían incomodarlo. Así lo expresó:

"Ya sabes que cuando yo empiezo, nadie me calla. Y si quieres lo etiquetas a ver si se atreve a contestar porque para tirar la piedra es bueno, pero cuando te plantas al frente suyo, esconde la mano"