Lis Padilla, conocida por su trend viral 'Son de Amores' y recientemente como integrante de 'El Reventonazo de la Chola', está nuevamente en el ojo del huracán, pero esta vez no por su trabajo en televisión. La tiktoker, que meses atrás anunciaba su separación de su esposo, Enrique Hildebrant Panduro, también conocido como 'El hombre de la casa', fue captada junto a él dentro de un auto rojo.

Las imágenes, difundidas por el periodista Samuel Suárez de 'Instarándula', generaron gran revuelo, especialmente cuando un fan se acercó a la pareja y les hizo una inesperada pregunta sobre su relación. A pesar de que Lis Padilla había confirmado su ruptura públicamente, este nuevo encuentro sembró dudas entre sus seguidores sobre si podrían estar reconectando.

Lis Padilla y 'El hombre de la casa' son captados juntos, pese a estar separados

El momento que ha causado más especulación ocurrió cuando un fanático, al ver a Lis Padilla y 'El hombre de la casa' juntos dentro de un auto rojo, no dudó en grabar la escena. Mientras los observaba, el fan se acercó y les lanzó la pregunta que dejó a todos sorprendidos: “Hola Lis Padilla, hola 'Hombre de la Casa', ¿no que estaban separados?”.

El cuestionamiento no pasó desapercibido, ya que Lis Padilla, visiblemente sorprendida, no respondió. Esta falta de reacción dejó abierta la interpretación de lo que realmente estaba ocurriendo entre ella y su aún esposo. Mientras tanto, Enrique Hildebrant, por su parte, se mantuvo en silencio. El video fue rápidamente compartido en redes sociales, lo que desató la curiosidad entre los seguidores de la tiktoker, quienes se preguntan si existe una posible reconciliación o si solo fue un encuentro circunstancial.

Lis Padilla responde a las críticas sobre sus cirugías

Las recientes operaciones estéticas de Lis Padilla no han estado exentas de controversia. Días después de su operación, muchos usuarios en redes sociales no tardaron en criticarla, sugiriendo que podría haber utilizado el dinero de manera más útil para mejorar la vida de sus hijos o invertir en su hogar. Comentarios como "Que triste que el ser humano se le quite la sencillez por el dinero" o "Prefiero invertir en algo que le quede a mis hijos" no fueron bien recibidos por la tiktoker, quien no dudó en dar su respuesta. A través de un video de TikTok, Lis Padilla respondió con un mensaje claro y directo a sus detractores: "Que digan lo que quieran de mí".