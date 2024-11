Devora Merino, reconocida actriz por su papel de 'Dolores' en 'Al fondo hay sitio' y 'Roxana' en 'De vuelta al barrio', utilizó sus redes sociales para realizar una denuncia personal. La actriz, indignada por el caso de feminicidio de Sheyla Condori, decidió hacer una transmisión en vivo para expresar su frustración por la falta de apoyo policial en casos de violencia y compartir su propia experiencia de abuso.

Devora Merino denunció haber sido víctima de abuso sexual

Devora Merino relató que, cuando tenía tres años, fue víctima de abuso por parte de un familiar cercano. "Cuando yo tenía tres años, mi mamá y mi papá no tenían dinero y no podían comprar una casa, por lo que vivimos en casa de mi abuelo, y el sobrino de mi abuelo me agredió cuando yo tenía 3 años", comentó. A pesar de su corta edad, recordó con claridad los detalles del suceso: "Aún me acuerdo de todo, no puedo creerlo porque tenía 3 años", indicó.

La actriz también destacó con indignación que el agresor, quien hoy es abogado, no es el único caso de abuso que ha sufrido. Además, Merino aprovechó la ocasión para hacer un llamado a las víctimas a no guardar silencio: "Tienen que hablar cuando les ocurra algo así, no deben callar", afirmó durante la transmisión.

El testimonio de Devora Merino rápidamente fue apoyado por sus seguidores y compañeros de la actuación, como Karime Scander y Melania Urbina. Su relato sirvió para visibilizar la violencia infantil y la importancia de denunciar este tipo de abusos, generando un amplio debate sobre el tema en redes sociales.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).