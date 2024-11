Leysi Suárez es DENUNCIADA por AGRESIÓN a la actual novia de su expareja

El nombre de Leysi Suárez vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que se diera a conocer una denuncia en su contra por presunta agresión física. El suceso tuvo lugar el 28 de octubre en el distrito de Jesús María, Lima, y la denunciante es Karen Magally Bustamante Navarro, actual pareja de Jaime La Torre, exesposo de la panelista de 'América hoy'. De acuerdo con el parte policial, difundido por el programa 'Magaly TV, la firme', la bailarina habría arañado y jalado del cabello a la mujer en la puerta de un centro comercial ubicado en la avenida Gregorio Escobedo.

El incidente ocurrió cerca de las 11:40, cuando Bustamante estaba sentada en el asiento del copiloto de un automóvil estacionado frente al centro comercial. Según el informe policial, Suárez habría ingresado al vehículo por el lado del conductor para luego agredir a la actual pareja del esposo de Leysi, lo que dejó marcas visibles en su brazo derecho.

Leysi Suárez es acusada de agredir a la novia de su expareja

La agresión por la que Leysi Suárez ha sido denunciada involucra a Karen Magaly Bustamante Navarro, de 36 años, quien es señalada como la persona con quien Jaime La Torre, exesposo de Suárez, habría mantenido una relación durante el matrimonio. La denuncia fue presentada en la comisaría de Jesús María, donde se detalla que la bailarina habría tomado a la mujer del cabello y la habría arañado.

El parte policial detalla que Suárez habría encontrado a la víctima sola en el auto estacionado. El caso fue llevado a la atención pública por el programa 'Magaly TV, La Firme', el cual mostró extractos del documento legal en su emisión, incrementando la cobertura mediática del suceso.

Parte policial de la denuncia contra Leysi Suárez. Foto: Captura ATV

¿Cuál fue el ampay del esposo de Leysi Suárez?

El contexto de esta denuncia se remonta al ampay protagonizado por Jaime La Torre, exesposo de Leysi Suárez, quien fue captado en dos ocasiones con Karen Magally Bustamante. En las imágenes difundidas por 'Magaly TV, la firme', se observa a La Torre junto a Bustamante ingresando a un hotel durante horas de la madrugada, lo que generó una oleada de críticas y especulaciones sobre el estado de su relación con Suárez.

El primer ampay de La Torre junto a Bustamante se hizo público mientras aún se encontraba casado con Suárez, lo que desató una crisis en el matrimonio. Tras el segundo ampay, el propio La Torre fue visto pidiendo perdón a la panelista de 'América hoy', quien rechazó retomar la relación con él a pesar de sus intentos de reconciliación.

Leysi Suárez descartó retomar la relación con su esposo

En una entrevista con el diario Trome, Leysi Suárez aseguró que no tiene intención de regresar con Jaime La Torre, a pesar de que él continúa intentando reconquistarla. "No vuelvo atrás ni para parquear", declaró la bailarina, enfatizando que el vínculo con su expareja se limitará a la crianza de su hija en común. La bailarina reconoció que La Torre "le sigue pidiendo perdón" y que intenta recuperar a su familia, pero dejó claro que su decisión es definitiva y no tiene interés en una reconciliación amorosa.

Aunque Suárez señaló que aún mantiene una relación cordial con La Torre por el bien de su hija, dejó claro que el episodio de infidelidad y el escándalo del ampay son motivos suficientes para no considerar una segunda oportunidad en su relación matrimonial.