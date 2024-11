El mundo de la cumbia se enlutó el último domingo 3 de noviembre, con la repentina muerte de la cantante Thalía Manrique Castillo. Un día después del terrible suceso en la carretera Fernando Belaúnde, en Bagua, Amazonas; la Policía Nacional del Perú ha logrado identificar a uno de los responsables del asesinato de la vocalista de la agrupación Hermanos Guerrero. Así lo confirmó un familiar de la víctima mortal.

Hermano de Thalía Manrique rompe su silencio



Jair Manrique, hermano de la vocalista asesinada, relató que la Policía ya tiene identificado a uno de los delincuentes y que están en contacto con el fiscal para que se tomen las acciones necesarias. Asimismo, confirmó que están a la espera de la orden de captura por parte del representante del Ministerio Público.



“Ahorita acaba de llamarme el dueño de la agrupación, el señor Walter Ángeles, que la Policía Nacional ya lo tiene identificado a ese delincuente y están a la espera del señor fiscal para que dé la orden de captura y se haga justicia de una vez”, declaró Manrique para RPP.



Asimismo, el joven descartó que la agrupación Hermanos Guerrero haya recibido amenazas antes del asalto, hecho que fue condenado por el Grupo 5. “Lo que pude hablar con otros representantes de dicha empresa, he preguntado si de repente han tenido mensajes extorsivos, pero me indican que no, que nunca han pasado por eso. Nunca los han llamado, los han amenazado, nada, han estado trabajando, como se dice, normal, tranquilamente”, añadió.



¿Cómo fue el ataque contra Thalía Manrique?



Jair Manrique relató que su hermana recibió dos disparos, uno en la pierna y otro en la espalda, durante el asalto. Tras el ataque, los delincuentes arrojaron su cuerpo a una acequia. “Han comenzado a lanzar tiros al aire. Han subido, han sido como seis y siete, una persona ha tenido arma. Mi hermana se ha puesto nerviosa, ha querido entrar al baño, le dieron un tiro en la pierna y otro en la espalda. Luego la han tirado a una acequia”, explicó.



Tras el ataque, Thalía Castillo (su nombre artístico) fue trasladada de emergencia al hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande, pero lamentablemente no logró sobrevivir. La comunidad artística y los familiares esperan que se haga justicia por este crimen atroz.

Thalía Manrique Castillo tenía 27 años y deja a un niño en la orfandad. Foto: Facebook

¿Qué pasó con Thalía Manrique?



Thalía Manrique, de 27 años, fue víctima de un asalto en la región Amazonas, donde recibió un disparo en el abdomen durante un ataque a su bus. La joven, madre de un niño de nueve años y estudiante de Administración, dejó un vacío irreparable en su familia y en el mundo musical.



El trágico suceso ocurrió en la carretera que conecta el centro poblado de Ñunya Jalca con otros distritos de la provincia de Utcubamba. La orquesta Hermanos Guerrero había finalizado un concierto en la escuela del centro poblado San Martín de Porres, celebrando su 44 aniversario, cuando el bus fue interceptado por seis delincuentes armados.



Testigos relataron que los asaltantes obligaron a los ocupantes a descender del vehículo para robar el dinero y los instrumentos musicales.