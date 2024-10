En una reciente conversación, el cantante de cumbia habló sobre las amenazas de extorsión que ha estado recibiendo. Como se recuerda, estuvo en UCI casi dos semanas debido a una neumonía. Sin embargo, señaló que, tras recibir el alta, continuó recibiendo llamadas y mensajes de desconocidos exigiéndole dinero.

Dilbert Aguilar, en una entrevista en ‘Café con la Chevez’, compartió detalles sobre las constantes amenazas que ha estado recibiendo por llamadas y mensajes en redes sociales. Comentó que estas situaciones vienen ocurriéndole desde hace tiempo, aunque prefiere no prestarles atención.

“Me dicen que me van a volar la cabeza, te voy a partir el pecho. Me dicen ahora sí no vas a entrar a UCI, vas a ir de frente a un cajón. He bloqueado por lo menos 30 números desde el tiempo que empezaron, pero no les hago caso.”, señaló.

Asimismo, el artista comentó que estas personas, que se comunicaban con el fin de extorsionarlo, lo hacían desde el penal. Sin embargo, señaló que hizo las denuncias respectivas, pero lo tomaba con normalidad, ya que vive en un país que comete estos actos delincuenciales.

“Mayormente llaman de penales. Tengo amigos en la policía y cuando puse mi denuncia, los llamaba. ¿Pero a quién no han extorsionado hoy día, si se agarran hasta con las bodeguitas? Estamos en un país que no es seguro y no porque el país sea inseguro, es porque las autoridades permiten que sea así”, agregó.

Finalmente, mencionó que intentaba ayudar económicamente a algunos de estos desconocidos, quienes le solicitaban una “colaboración” de manera cortés para ciertos asuntos. Sin embargo, señaló que otros, de manera más directa, le exigen cupos y que, tras recibir amenazas de violencia y muerte, decide bloquearlos, ya que ello termina alarmando a su familia.

¿Por qué Dilbert Aguilar volvió a ser internado en UCI?

En agosto, el intérprete de “Vuela Palomita” fue ingresado en la UCI del Hospital Cayetano Heredia debido a una grave neumonía, pese a que en sus conciertos previos se le veía en buen estado de salud.

Desde inicios de 2024, el cantante de 50 años había mostrado problemas de salud, llegando a requerir oxígeno durante sus presentaciones.