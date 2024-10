El intérprete Julián Legaspi está en el ojo de la tormenta luego de que el programa de espectáculos 'Amor y fuego' mostrara imágenes del actor saliendo de una fiesta en Miraflores, en un aparente estado de ebriedad. El protagonista de 'Vaguito' se tambaleaba mientras bajaba las escaleras del local nocturno, no podía mantener el equilibrio y luego manejó su auto.

En la última edición de 'Amor y fuego', Julián Legaspi fue captado por las cámaras de espectáculos del programa de espectáculos de Willax Televisión divirtiéndose en un festival de cerveza en Miraflores. El actor fue visto tomando bebidas alcohólicas mientras bailaba con sus amigos También se tomó diversas fotos con los fans que se acercaban e incluso con miembros de seguridad del evento.

Horas después, el programa informó que Julián Legaspi abandonó el festival junto a su grupo de amigos. Intentó bajar las escaleras, pero le fue complicado porque no conseguía mantener el equilibrio, lo que provocaba que se tambaleara en diversas ocasiones.

Lo que sorprendió a los televidentes fue que el recordado 'Calígula' se montó tras el volante de su auto, pese a que fue captado bebiendo cerveza en el evento. Manejó a una sandwichería e incluso se habría pasado varias luces rojas en su camino.

¿Que dijeron Rodrigo González y Gigi Mitre sobre Julián Legaspi?

Si bien al inicio lo tomaron con humor, cuando Rodrigo González y Gigi Mitre se dieron cuenta de que Julián Legaspi estaba manejando su auto, pese a estar aparentemente ebrio, no dudaron en criticarlo duramente.

"Si no puede mantenerse en pie, ¿cómo vas a manejar así? Mal estacionado, no puede ni caminar. ¡Qué peligro! ¡Qué negligencia! ¿Qué pasó, Julián? Esas imágenes no te dejan bien", agregó el popular 'Peluchín'.

