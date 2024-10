Este 3 de octubre, 'Mande quien mande' vivió una situación incómoda cuando María Pía Copello y Carlos Vílchez, conocido por interpretar a 'La Carlota', protagonizaron un momento que dejó a los televidentes intrigados. Un comentario en tono de broma por parte de Vílchez no cayó bien en la conductora, lo que generó un tenso intercambio en plena transmisión en vivo.

María Pía confronta EN VIVO a 'La Carlota' por comentario fuera de lugar

Todo ocurrió durante una dinámica en 'Mande quien mande', cuando Carlos Vílchez, en su personaje de 'La Carlota', hizo un comentario sobre la edad de María Pía Copello, lo que generó incomodidad en la conductora. "Pía, ¿estás bien? Te pregunto rapidito, ¿estás bien con ese sube y baja porque tus piernitas no te vayan a doler?”, comentó Vílchez en tono jocoso, insinuando que la edad de la presentadora podría ser un impedimento para seguir el ritmo del programa.

De inmediato, María Pía no ocultó su molestia y respondió: "No, un ratito, necesito treinta segundos. Lo que pasa es que La Carlota está como que ‘Pía, estás bien, estás vieja’. Digo, ¿47 años te parece que una persona no pueda hacer nada? Ya el chiste aburre. Tú tienes 57 y no te molesto con eso de 'vieja', jamás", expresó con firmeza. Su respuesta dejó claro que no estaba dispuesta a seguir tolerando ese tipo de comentarios.

El tenso cruce entre María Pía Copello y Carlos Vílchez sorprendió a la audiencia, ya que el programa suele manejar un tono ligero y humorístico. Sin embargo, en esta ocasión, las bromas de 'La Carlota' no fueron bien recibidas por la conductora, lo que desató un incómodo momento en vivo.

María Pía explica el motivo de su salida abrupta de 'MQM'

En su programa del 1 de octubre, María Pía Copello sorprendió a todos al abandonar en vivo su programa, generando una ola de especulaciones sobre lo ocurrido. Horas después de la emisión, La influencer apareció en sus redes sociales para aclarar las razones de su repentina salida del programa y tranquilizar a sus seguidores. A través de un reel en Instagram, la conductora explicó que se ausentó para realizarse una mamografía como parte de una campaña de concientización sobre el cáncer de mama, en el marco del 'Mes Rosa' celebrado en octubre. "Estaba un poco preocupada de cómo sería el procedimiento, pero la verdad todo salió excelente", comentó Copello, quien además agradeció los mensajes de apoyo que recibió.

María Pía Copello sorprendió a sus televidentes y se retiró en vivo de su programa. Foto: Composición LR/Captura América

En su reel, María Pía también subrayó la importancia de este tipo de exámenes e invitó a todas las mujeres a realizarlos, recordando que la Ley N° 31561 permite que las trabajadoras puedan ausentarse un día al año para someterse a este procedimiento sin que se les descuenten sus salarios. "Gracias, gracias, gracias, por tantos mensajes de preocupación. Fui a hacerme mi mamografía, algo súper importante que todas las mujeres deberíamos hacernos", escribió Copello en la descripción del reel, animando a sus seguidoras a priorizar su salud.