Durante una de las recientes presentaciones de Corazón Serrano en su gira 'Acceso al corazón 2', Ana Lucía Urbina vivió un momento inesperado al interpretar el conocido tema 'Hasta la raíz'. La cantante tuvo que detenerse en plena actuación, visiblemente emocionada, lo que sorprendió al público y a sus compañeros de agrupación. La situación generó un clima de preocupación y solidaridad entre los asistentes, quienes no dudaron en manifestar su apoyo para ella, coreando la canción mientras la artista intentaba recomponerse.

Ante esta situación, en entrevista con La República, Ana Lucía decidió romper su silencio y causó gran impacto al revelar el motivo de sus lágrimas. "Son situaciones que enfrentamos los cantantes, de vez en cuando sucede", confesó la cantante peruana, quien también agradeció el apoyo incondicional de sus compañeras de grupo.

Ana Lucía de Corazón Serrano rompió en llanto durante presentación

En la noche de la presentación, Ana Lucía Urbina se encontraba interpretando uno de los temas más emblemáticos de Corazón Serrano, 'Hasta la raíz'. Sin embargo, a mitad de la interpretación, la cantante se mostró visiblemente conmovida y tuvo que detenerse abruptamente. Fue en ese instante cuando Ana Lucía se dirigió a su compañera Briela Cirilo, buscando su apoyo para continuar con la interpretación. Cirilo tomó el micrófono y, con el respaldo de los demás integrantes, continuó la canción, mientras el público seguía coreando la letra en señal de apoyo a Urbina.

El episodio dejó al descubierto la vulnerabilidad de Ana Lucía, quien generalmente se muestra como una figura fuerte y comprometida en el escenario. La ovación del público fue inmediata cuando, tras unos minutos de pausa, la artista decidió retomar la canción, logrando finalizarla entre aplausos y muestras de cariño. Este respaldo colectivo fue clave para que la cantante lograra recuperar su confianza y pudiera seguir con el show.

¿Por qué Ana Lucía Urbina lloró en pleno concierto de Corazón Serrano?

En una entrevista exclusiva con La República, Ana Lucía Urbina decidió romper su silencio respecto a las lágrimas que derramó sobre el escenario de Corazón Serrano. La cantante de la agrupación de cumbia confesó el impactante motivo detrás de este sensible momento.

“Son cosas que pasan en vivo, fue el retorno y siempre pasa, son cosas que sufrimos los cantantes, de vez en cuando pasa. Fue un plus que sucedió y ahí estuvieron mis compañeras de salvavidas”, señaló Ana Lucía. Ante estas declaraciones, Briela Cirilo, quien la ayudó durante el concierto de Corazón Serrano, resaltó las cualidades de Urbina. “Lucia es una cantante de trayectoria y todas estamos para apoyarnos”, indicó.

Cabe precisar que, en redes sociales, diversos usuarios rumoreaban que Ana Lucía se había quebrado debido a la sensible letra de la canción, ya que muchos lo asociaron a la reciente pérdida que sufrió Urbina. "Cuando escriba tu nombre, en la arena blanca con fondo azul. Cuando mire al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde suba una alta loma. Mire el pasado, sabrás que no te he olvidado", dice un fragmento de la canción en mención.

Ana Lucía Urbina cuenta que perdió su bebé

El 4 de julio, Ana Lucía Urbina utilizó sus redes sociales para comunicar una noticia que conmocionó a sus seguidores: la pérdida de su bebé. En un mensaje extenso y cargado de emotividad, la cantante compartió el dolor que estaba viviendo y pidió respeto a su privacidad. “Confirmo que efectivamente estuve embarazada y con el corazón profundamente entristecido les comunico la dolorosa pérdida de mi bebé”, escribió Urbina, en un mensaje donde también agradeció las muestras de apoyo que había recibido desde el anuncio.

Ana Lucía describió este momento como una de las experiencias más desgarradoras de su vida. "La felicidad que emanaba de mí al pensar en la llegada de este ser tan anhelado se ha tornado en un profundo vacío que me cuesta mucho llenar", afirmó en el mensaje. La artista también destacó el consuelo que le brindaron las palabras de aliento de sus seguidores, mencionando: “Sus palabras de aliento y acompañamiento han sido un gran consuelo en estos días tan abrumadores”.