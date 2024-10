Génesis Tapia ha confirmado el fin de su matrimonio con Kike Márquez tras un incidente de infidelidad ampliamente cubierto por la prensa peruana. Según los reportes, Márquez fue captado entrando a un hotel con una joven, lo que desató la controversia y llevó a Tapia a iniciar un proceso legal por conducta deshonrosa y violencia psicológica.

Este hecho ha afectado profundamente a Tapia, quien enfrentó una situación delicada en su embarazo​. Kike Márquez, quien admitió haber sido infiel en varias ocasiones, expresó su arrepentimiento públicamente y aseguró que intentará recuperar la confianza de Tapia y su familia. Sin embargo, ella ha manifestado su intención de proceder con el divorcio y tomar acciones legales adicionales para proteger su bienestar y el de sus hijos.

Génesis Tapia y Kike Márquez, captados juntos

Apenas unas semanas atrás, Génesis Tapia, ex chica reality, anunciaba públicamente su separación definitiva de Kike Márquez, luego de descubrir una infidelidad de su parte con una joven de 21 años, hecho expuesto en el programa 'Magaly TV, la firme'.

La ruptura fue tan complicada que derivó en la hospitalización de Tapia por un riesgo de aborto. Sin embargo, nuevas imágenes han despertado rumores de una posible reconciliación, tras verse a la pareja nuevamente junta.

Génesis Tapia habría sido ingresada de emergencia tras ampay de su esposo. Foto: 'Magaly TV, la firme'

Este domingo 6 de octubre, una seguidora del canal 'Instarándula' captó a Génesis y Kike abordando juntos un vuelo de Latam con destino a Miami. En el video, se observa a la exintegrante de 'Bienvenida la tarde' caminando por el pasillo del avión, mientras Márquez la sigue de cerca.

Aunque no se les vio tomados de la mano, la situación ha generado revuelo, ya que no se conoce un motivo aparente para su viaje en medio de un posible proceso de divorcio.

Genesis Tapia recuerda los duros momentos de su vida tras infidelidad de su esposo. Foto: EP

Además, Kike compartió en sus historias de Instagram detalles de su vuelo en primera clase, así como una imagen junto a Génesis en la que aparecen besándose, lo que sugiere una posible reconciliación, aunque ninguno ha confirmado oficialmente este hecho.

Samuel Suárez critica el posible regreso de Génesis Tapia y Kike Márquez

Recientemente, la aparición de Génesis Tapia y Kike Márquez juntos en un avión ha generado una serie de reacciones, especialmente en las redes sociales. El dueño de Instarándula, Samuel Suárez, expresó su decepción ante esta posible reconciliación.

En su comentario, Suárez aprovechó para ofrecer un consejo a quienes enfrentan situaciones de infidelidad en sus relaciones. Según sus palabras, "la persona que te engaña una vez, lo va a hacer siempre. La persona que te ama no te engaña; la persona que te respeta no te adorna."

Génesis Tapia y expareja reaparecen en restaurante. Foto: Instarándula/Instagram

"Solo voy a decir una cosa: la persona que te engaña una vez, lo va a hacer siempre. La persona que te ama, no te engaña; la persona que te respeta, no te adorna. (...) Para mí, Kike Márquez está celebrando. Prácticamente, dice 'este es mi trofeo, lo conseguí nuevamente y sé que Génesis me perdonará'", destacó el creador de contenido.