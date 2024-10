La polémica en el mundo del espectáculo peruano se intensifica tras la sentencia de 18 meses de prisión preventiva dictada contra Andrés Hurtado, popularmente conocido como Chibolín. Este fallo fue emitido por el juez Juan Carlos Checkley en el contexto de una investigación sobre una supuesta red de tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos. La decisión ha generado una ola de cuestionamientos, especialmente por parte de la conductora de televisión Magaly Medina, quien ha destacado lo extraño que resulta que solo el actor cómico enfrente esta medida.

En su programa del 2 de setiembre, Magaly Medina no se contuvo al calificar la situación como “rara”, subrayando que si existían razones suficientes para dictar prisión preventiva a Hurtado, también deberían aplicarse a los otros dos implicados en el caso. La presentadora argumentó que el no demostrar un arraigo laboral y familiar podría haber sido el factor determinante en la decisión del juez, sugiriendo que la balanza de justicia no se ha equilibrado adecuadamente.

Magaly Medina sobre prisión preventiva de Chibolín: "Resulta bastante raro"

La sentencia contra Andrés Hurtado ha captado la atención de la opinión pública, especialmente por el enfoque crítico que ha adoptado Magaly Medina. Durante su programa, la conductora se preguntó por qué Hurtado es el único que enfrenta esta severa medida. “Le dictaron 18 meses de prisión preventiva, el poder judicial ha ordenado que de los tres acusados sea el único que vaya a prisión preventiva, algo que resulta bastante raro, porque si se trata de equilibrar la balanza creo que había razones suficientes como para que a los tres los liberaran o siguieran el juicio en libertad o a los tres los mandaran a prisión preventiva”, expresó la 'Urraca'.

Magaly Medina criticó prisión preventiva de Andrés Hurtado. Foto: Captura ATV

La presentadora también hizo referencia a la situación de los otros dos implicados: la fiscal especializada en lavado de activos, Elizabeth Peralta, y el empresario Javier Miu Lei, quienes recibieron medidas menos severas. Estos fueron sometidos a comparecencias con restricciones, que incluyen la prohibición de salir de Lima sin autorización judicial y la obligación de asistir a controles biométricos mensuales. Esta disparidad en las medidas ha despertado la curiosidad y la indignación de varios espectadores.

Dictan 18 meses de prisión preventiva a Chibolín

El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, impuso la medida contra Andrés Hurtado tras determinar que su situación representaba un riesgo de fuga. El caso gira en torno a una compleja investigación que abarca desde tráfico de influencias hasta lavado de activos. Según las autoridades, la falta de arraigo laboral y familiar del comediante justificó la decisión de dictar prisión preventiva, que se extenderá hasta marzo de 2026.

Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva a Chibolín

A medida que se desarrollan los acontecimientos, la defensa de Hurtado ha expresado su desacuerdo con el fallo, señalando que no hay pruebas concluyentes que sustenten su encarcelamiento preventivo. El abogado de Chibolín, Elio Riera, ha argumentado que su cliente merece un trato equitativo y que la medida impuesta es desproporcionada en comparación con la de los otros implicados.