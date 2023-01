Amanda Dudamel es acusada por diseñador de plagiar vestido que usó en el Miss Universo

Tras la última edición del Miss Universo, la modelo Amanda Dudamel estuvo en boca de todos, pues muchos consideraban que debió ser la ganadora del certamen de belleza, pese a que la venezolana no pudo llevarse la corona que obtuvo la estadounidense R’Bonney Gabriel. No cabe duda que su belleza, carisma y elegancia fueron algunos de los factores que la convirtieron en una de las favoritas.

No obstante, el vestido de gala que utilizó en la noche final del concurso llamó la atención de todos, sobre todo, la del diseñador Samy Gicherman, quien hizo una acusación en contra de la reina de belleza de Venezuela.

A casi una semana de finalizado el Miss Universo 2022, muchos aún creen que Amanda Dudamel debió ganar el certamen. Foto: composición LR/Amanda Dudamel/Instagram/Twitter

Diseñador acusó a Amanda Dudamel de plagiar diseño suyo

El diseñador Samy Guicherman conversó con el programa “El gordo y la flaca” y aseguró que Amanda Dudamel plagió el diseño de uno de sus vestidos y lo pudo notar mientras veía la pasarela de la representante venezolana.

“Primero me quité los lentes y me los volví a poner porque no lo podía creer. Entré en shock, inmediatamente lo critiqué porque yo fui el creador de esta pieza el año pasado y lo veo ahora en la chica que está representando a Venezuela con una pieza que es exactamente igual”, dijo.

Vestido de Amanda Dudamel habría sido plagiado, según diseñador. Foto: Univisión.

Asimismo, Gicherman intuye que el vestido de la reina de belleza fue confeccionado luego que vieran la foto de la prenda hecha por él, que a ella les gustaron los colores, el bordado y lo mandaron a hacer.

¿Qué dijo Amanda Dudamel sobre su vestido?

Luego de las polémicas acusaciones de plagio, Amanda Dudamel salió a aclara el tema. La modelo aseguró que el diseño de su vestido lo hizo hace mucho tiempo y que, incluso, se pueden encontrar en internet.

“Diseñé una exclusiva para Miss Universo. Una colección cápsula de cinco piezas que, además, tiene su parte digital. Yo hice los renders digitales y se produjeron las piezas en físico y todas esas piezas tienen su versión digital exclusiva que pueden encontrar y pueden ver alrededor del mundo”, aseguró.