Gabriela Herrera chotea en vivo a Gino Pesaressi y él la ‘parcha’: “Nadie muere de amor”

Gabriela Herrera continúa dando de qué hablar desde que se la empezó a vincular sentimentalmente con su compañero de trabajo Fabio Agostini. Anteriormente, la chica reality ha confesado que, en un inicio, no tenía un buen concepto de su colega; sin embargo, ahora la bailarina se encuentra entablando una amistad con el popular ‘Galáctico’.

Para conversar sobre su vínculo afectuoso con Fabio Agostini y mucho más, Gabriela Herrera acudió como invitada a “En boca de todos” este 2 de mayo. No obstante, la ‘guerrera’ no esperaba protagonizar una hilarante escena junto con Gino Pesaressi, conductor del espacio antes mencionado.

Como se recuerda, el presentador reveló que Gabriela le gustaba en noviembre del 2021, cuando ella ocupó el segundo lugar en el reality de baile “Reinas del show”. Desde entonces, Pesaressi no ha ocultado sus coqueteos hacia la chica reality.

Gabriela Herrera rompe corazón de Gino Pesaressi

Por ello, hoy, 2 de mayo, cuando la chica Herrera descartó tener un romance con él, el presentador se evidenció con el corazón roto. “Esta no es la primera vez que pasa esto. Nadie muere de amor, Gabriela Herrera, pero sí te digo que las oportunidades pasan una vez en la vida”.

Gabriela se sorprendió con el comentario de Gino, por lo que se acercó a él para decirle: “Te voy a hacer una confesión. Fuiste muy lento, amigo, y llegó un ‘Galáctico’ y te atrasó”. Acto seguido, los demás conductores de “En boca de todos” comenzaron a tildar al ex chico reality de ‘lenteja’.

Gabriela explica por qué choteó a Gino

Tras ello, la ‘Chica Problema’ explicó que descartó un amorío con Gino porque Agostini fue “más entrador y la hace reír”.

Tula Rodríguez aprovechó para comentar sobre el día en que Gino y Gabriela se conocieron. La joven le pidió al conductor que la llamara para que sigan en contacto; sin embargo, no fue así. “¿Y qué creen que hizo? No llamó”, señaló Tula.

Gino fue consolado por la mascota del canal y precisó que no tenía nada de malo ser ‘lenteja’ en el plano amoroso, y sus compañeros de conducción aprovecharon para meter la cuota de comicidad al la situación.

Gabriela Herrera aclara su relación con Fabio Agostini

Como ya se conoce, los chicos reality Gabriela Herrera y Fabio Agostini están siendo relacionados sentimentalmente. Por ello, la tiktoker dio una entrevista al diario Trome donde respondió qué pensaba del modelo español.

Gabriela Herrera y Fabio Agostini trabajan juntos en Esto es guerra. Foto: Gabriela Herrera/Instagram, Fabio Agostini/Instagram