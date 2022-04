Melissa y Anthony acuden a parque de diversiones y usuaria los delata: “Ella pagó todo”

Melissa Paredes y Anthony Aranda no contaban con que sus seguidores les seguirían los pasos. Esta vez, la pareja fue captada visitando el popular centro de diversión Coney Park de San Miguel junto a la pequeña hija de ‘Meli’ y el ‘Gato’ Cuba.

Las imágenes, que pertenecen al 3 de abril, fueron compartidas la mañana de este 4 de abril por el portal “Instarándula”, el cual es liderado por el periodista Samuel Suárez. En las stories de Instagram del portal, se mostraron diversos clips que registraban a la pareja; sin embargo, un peculiar detalle de la salida llamó la atención de los usuarios y fue que una cibernauta evidenció el preciso momento en el que Melissa pagaba las cuentas.

Usuaria afirma que Melissa corrió con todos los gastos de salida con Anthony

“ Ahorita Melissa Paredes y su ‘Gato’ en Coney Park de San Miguel, ella paga todo ”, escribió la joven en el video que compartió a ‘Samu’ de “Instarándula”.

Ante esta revelación, el periodista del espectáculos aprovechó para comentar lo siguiente: “Fría la ‘ratuja’ para grabar a Melissa en la caja. A todas las ‘ratujas’ unidas jamás se les escapará un chisme”.

Melissa descarta tener 4 hijos con el ‘Gato’ activador

Fue la misma noche de la salida de Melissa Paredes y Anthony Aranda al parque de diversiones en San Miguel que el bailarín evidenció en su redes sociales estar bastante cansado por su día familiar.