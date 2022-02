Rosángela Espinoza minimiza el regreso de Esto es guerra: “Difícil que me tengan nuevamente”

Rosángela Espinoza no se quedó callada luego de que el primer avance de la nueva temporada de Esto es guerra hiciera referencia a su mediática salida del reality meses atrás. La influencer arremetió contra el nuevo concepto del programa y se refirió a la posibilidad de volver a integrar el elenco.

La ex chica reality respondió a las palabras que dijo Jazmín Pinedo durante su participación en el video difundido por América Televisión, en el que se habla de una persona que “traicionó al programa y que no tiene permitido ingresar al canal”.

¿Qué dijo Rosángela Espinoza?

A través de Instagram, Rosángela Espinoza expresó su desacuerdo con lo expresado en el clip y aseguró que hay diferentes estándares con los ‘históricos’, ya que algunos de ellos migraron a otros canales.

Del mismo modo indicó que hay muy pocas probabilidades de que ella acepte ingresar a Esto es guerra nuevamente ante una propuesta del equipo de producción.

“Sigo vetada por romper las reglas. ¿Cuáles? Si las reglas que tienen no son iguales para todos. ¿De qué estamos hablando? No está difícil entrar al canal, mas bien está difícil que me tengan nuevamente” , escribió.

Rosángela Espinoza desea ingresar a una telenovela

Rosángela Espinoza habló sobre la posibilidad de poder iniciar una carrera en la actuación. Tras recibir la pregunta de una de sus seguidoras, expresó que sí está en sus planes ser parte del elenco de una telenovela y sorprendió al asegurar que haría un buen papel como la antagonista.

“De mala. Sí, puede ser de mala. Sé actuar (me dicen) y muy bien (…). Ya me veo actuando de mala y lo haría muy bien”, aseguró en su cuenta oficial de Instagram.