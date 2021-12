‘Nacho’ Di Marco sobre ser considerado un galán juvenil por la audiencia: “Lo tomo con mucha humildad”

Desde que arribó a suelo peruano hace algunos años, el actor Juan Ignacio Di Marco, quien saltó al estrellato por haber dado vida a Vicente en la serie peruana Los Vílchez (2019), tuvo como meta destacar en la interpretación, y ha demostrado estar cumpliendo dicho objetivo gracias a los últimos papeles en los que ha encarnado a simpáticos jóvenes que rápidamente se ganaron el corazón del público.

Sobre ello, el popular ‘Nacho’ Di Marco expresó que le enorgullece estar encasillado en ese rol; sin embargo, su enfoque es demostrar su talento en la actuación.

“Yo sigo trabajando día a día para intentar dar lo máximo. Estoy muy feliz que la gente me reconozca así y la producción también me llame para estos roles, pero lo tomo con mucha humildad y seguiré demostrando mi talento para el arte más allá de otras cosas”, dijo a la prensa el miembro del elenco de Princesas (2020).

Así también, el joven actor confesó sentirse bendecido debido a que es uno de los pocos intérpretes que no recibe comentarios de odio y críticas en redes sociales.

“El reconocimiento del público lo tomo muy bien, siempre buena vibra. En mi caso no recibo hate y eso se valora en esta época donde cualquiera critica a cualquiera, eso es para agradecer y celebrar. La gente siempre ha sido cariñosa conmigo desde el primer día”, sostuvo.

‘Nacho’ Di Marco será parte de la serie Junta de vecinos

La producción de comedia llegará a las pantallas de TV el lunes 13 de diciembre del 2021, y será transmitida por la señal de América TV.

‘Nacho’ Di Marco contó que será parte del reparto de la serie producida por ProTV Producciones y compartirá roles junto a Karina Jordán, Sergio Galliani, Andrés Wiese, Cynthia Klitbo, Bárbara Torres, y muchas otras talentosas figuras que pondrán la cuota de picardía al proyecto audiovisual.

El actor encarnará a Benjamín Pereira, un cineasta obsesionado con su trabajo y que tiene bastante cercanía con los niños. Además, conocerá a Natalia (Karina Jordán) con quien posiblemente tenga un romance.

Sobre su nuevo rol en la serie de comicidad, Di Marco expresó: “Este es el personaje más maduro que me ha tocado hacer en las producciones peruanas”.

'Nacho' Di Marco encarnará al personaje de Benjamín Pereira, un joven que tiene tacto y cercanía con los niños. Además, puede que forje una relación en la ficción con Natalia (Karina Jordán). Foto: difusión

'Nacho' Di Marco vuelve a la pantalla chica con la serie cómica Junta de vecinos. Foto: difusión

‘Nacho’ Di Marco sobre sus futuros planes familiares

El joven actor mantiene una relación con la actriz chilena Catalina Vallejos, y pese a estar distanciados físicamente en este momento, el artista mencionó que de poquitos van construyendo una sana relación que ha aprendido a disfrutar.

Tal es así que Di Marco confesó que en unos cuantos años le encantaría tener un hijo.

“No sé si me veo casándome, pero sí siendo padre en un futuro lejano, porque aún no está en mis planes inmediatos. Me gustaría formar una familia”, concluyó.