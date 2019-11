Miss Universo 2019: las candidatas más famosas del concurso [FOTOS]

El 8 de diciembre se llevará a cabo el certamen de belleza internacional Miss Universo 2019 en Estados Unidos. La gala tomará lugar en el Tyler Perry Studios y tendrá como presentador a Steve Harvey, conocido internacionalmente por su error al anunciar a la ganadora del Miss Universo 2015. Son 83 las candidatas que fueron elegidas alrededor del mundo y que se lucirán en el escenario para poder conseguir el preciado título de Miss Universo 2019.

Sin embargo, en las redes sociales hay candidatas que tienen mucha más fama que otras debido a su belleza, presencia en redes sociales, despampanantes fotografías y perfil profesional que impresiona a aquellos que creían que en los concursos de belleza sólo importa el físico. La candidatas favoritas del certamen son las siguientes:

10. Miss Vietnam - Mia Hoang

Su nombre real es Hoàng Thị Thùy, tiene 27 años y es una reconocida modelo en Vietnam. En 2011 fue la ganadora del concurso Vietnam’s Next Top Model. Mia nació en un pequeño pueblo de costumbres conservadoras y machistas donde las mujeres no tenían protagonismo. Hoang fundó la ONG Women Empowerment (WE), organización que busca empoderar a las mujeres alrededor del mundo.

9. Miss Francia - Maeva Coucke

Maeva Coucke fue coronada Miss Francia en 2018. Es una modelo y famosa influencer en Francia que tiene más de 330,000 seguidores en Instagram. Maeva es reconocida en los certámenes de belleza por su cabellera pelirroja. Este detalle se ha convertido en su marca personal.

8. Miss Irlanda - Fionnghuala O’Reilly

Fionnghuala nació en 1994. Es bachiller en Ingeniería de sistemas de la Universidad George Washington. Ha logrado convertirse en la directora del Desafío de Aplicaciones Espaciales de la NASA, proyecto que busca desarrollar aplicaciones móviles utilizando data del universo, medio ambiente, entre otros. Además, ha sido elegida como una “datanauta” de la NASA. Asimismo, tiene un proyecto llamado “Empowerment Through Coding”, donde impulsa a las mujeres a interesarse por la programación.

7. Miss Filipinas - Gazini Ganados

Gazini Ganados es la elegida para poder llevar la quinta corona de Miss Universo a Filipinas. Existe mucha expectativa acerca de la participación de Gazini, pues el título pasado lo obtuvo Catriona Gray, Miss Filipinas y Miss Universo 2018. Gazini ha logrados dos reconocimientos importantes: los premios ASEAN Youth Leadership Award y ASEAN Youth Icon Award 2019 otorgados por el Global Youth Parliament de las Naciones Unidas.

6. Miss Chile – Geraldine González

Geraldine González es la más joven de las favoritas del Miss Universo 2019. González tiene solo 19 años y ya se ha convertido en la joven promesa de Chile. Actualmente se prepara en un duro entrenamiento para convertirse en voluntaria de la Séptima Compañía de Bomberos de Conchalí, Santiago de Chile.

5. Miss Indonesia - Frederika Alexis Cull

Frederika Alexis Cull está inmersa en el mundo del modelaje desde los nueve años. En la actualidad estudia Gestión de Negocios Internacionales y participa en los campeonatos de Unión Internacional de Rugby sub-20 representando a Indonesia.. Además, ha fundado una ONG donde puede desarrollar su pasión por enseñar a niños sin capacidades económicas para poder estudiar.

4. Miss Colombia - Gabriela Tafur Nader

Gabriela Tafur tiene 23 años y se graduó con honores como abogada de la Universidad de Los Andes. Ha trabajado como asesora del departamento jurídico de Microsoft, pero decidió continuar con su sueño de convertirse en reina de belleza para poder ser un ejemplo de superación para las mujeres y niñas de su país.

3. Miss Tailandia - Paweensuda Drouin

Paweensuda Drouin es una conocida modelo y DJ en Tailandia. Drouin mide 1.81 y es admirada por su gran belleza. Sin embargo, la modelo estuvo inmersa en controversias por su respuesta en el certamen Miss Tailandia 2019, donde afirmó que una mujer no debería abandonar al padre de sus hijos aunque este sea malo y no lo quiera.

2. Miss Brasil - Júlia Horta

Júlia Horta nació en 1994, es una modelo y periodista de Brasil. Además, es una reconocida influencer que creó el proyecto “Active Voice”, que busca compartir ideas sobre feminismo, meditación, oración, entre otros.

1. Miss Puerto Rico - Madison Anderson

Madison Anderson es la más famosa dentro de las favoritas para ser coronada como Miss Universo 2019. Anderson tiene 24 años y participa en concursos de belleza desde muy joven. Madison estudió Diseño de Moda y Textiles en el Instituto de Moda y Tecnología de Nueva York. Además, ha realizado labor social ayudando a mujeres víctimas de violencia de género.