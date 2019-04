Angela Ponce, la miss transexual, en guerra con otra reina de belleza

Se enciende la polémica en las redes sociales. Luego de que Angela Ponce se reconciliara con la Señorita Colombia 2018 en el último Miss Universo, otra reina de belleza lanzó un comentario que no le agradó para nada a la modelo transexual que representó a España.

Angela Ponce, la primer mujer transgénero en haber participado en el Miss Universo, no dudó en responder al comentario de la modelo paraguaya Clara Sosa, quien se mostró en contra que transexuales participen en concursos de belleza dirigidos para mujeres.

Durante una reciente entrevista, la actual Miss Grand International bromeó sobre la participación de las mujeres transgénero en los certámenes de belleza. “Desde mi punto de vista me parece que es injusto porque nunca van a tener celulitis, eso es injusto”, dijo Sosa.

“¿Qué me dices cuando uno se va a un concurso de belleza de mujeres y qué pasa con los transgéneros, con las personas que quieren participar en el mismo concurso?”, preguntó la entrevistadora a la Miss Grand International 2018.

“Si vos sos mujer y queres participar en el certamen que ellos tienen que es de transgénero, vos no vas a poder por ser mujer; no te permiten. Esto está completamente prohibido, pero ellos sí pueden en el de mujeres. En este caso me parece injusto”, respondió sin problemas Clara Sosa, a sabiendas que su respuesta generaría polémica.

“De repente me parece que muchas chicas no pueden decir su opinión estando en un concurso. Porque si la organización ya la aceptó, vos ya tienes que aceptar”, añadió sobre el caso de Angela Ponce.

En otro momento, Clara recordó el incidente de la representante de España con la colombiana Valeria Morales en el Miss Universo. “Conozco a chicas que participaron en ese concurso que no pueden expresar su opinión por el temor de ocupar el último lugar (...) Hubo el caso de una chica que dijo que no quería ser compañera de habitación de (haciendo referencia a Angela Ponce), y ella era una chica muy preparada, hermosa, un cuerpazo y no logró ni el último lugar, después de haber dicho eso, eso te va bajando puntos y es injusto”, continuó Clara.

La contundente respuesta de Angela Ponce

Como era de esperar, la Miss España transexual no dejó el tema de lado y respondió a través de su Instagram, junto a una captura de las declaraciones de Clara Sosa.

"Mientras que otros cambian la historia, otros viven en la prehistoria", expresó Angela Ponce. Su reacción fue respaldada por sus miles de seguidores.