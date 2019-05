Ellen Degeneres denuncia que padrastro abusó de ella

No todo ha sido sonrisas en la vida de Ellen Degeneres. La famosa actriz y conductora acaba de confesar en una entrevista con David Letterman para el programa ‘No necesitan presentación’ de Netflix que cuando tenía 15 años sufrió abusos por parte de su padrastro.

Recordó que su madre enfermó de cáncer de mama, por lo que le extirparon un pecho y que el padrastro aprovechó la circunstancia para acercarse a ella. “Cuando (mi madre) estaba fuera de la ciudad, él me dijo que le había notado un bulto en el pecho y que necesitaba tocarme el pecho, que no quería enfadarla pero que necesitaba tocármelo”, contó Ellen. “Como yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que mi pecho era diferente y... En cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocármelo y luego lo intentó una y otra vez. Intentó echar mi puerta abajo”, prosigue Degeneres en su relato. “Yo di una patada a la ventana y salí corriendo, porque sabía que eso iba a ir a más... Y no se lo quería contar a mi madre, quería protegerla, porque sabía que eso iba a arruinar su felicidad”.

Sin embargo, Degeneres reconoce que no fue la actitud correcta: “Nunca debí haberla protegido. Tenía que haberme protegido a mí misma. No se lo conté durante unos años, aunque acabé haciéndolo. Entonces no me creyó y estuvo con él otros 18 años. Al final le dejó porque él había cambiado la historia muchas veces”, reveló.

La presentadora asegura que se sintió mal con ella misma por no hacer nada entonces y que ahora lo hace para que “otras chicas no dejen que nadie les haga eso nunca. es hora de alzar la voz”, dijo. ❖