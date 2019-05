Expareja de Miguel Bosé furioso por la exposición de sus hijos en alfombra roja de Godzilla [FOTOS]

La expareja de Miguel Bosé, el artista plástico Nacho Palau, se molestó tras la aparición que hizo el cantante con sus dos menores hijos, Diego y Tadeo, el último fin de semana en Los Ángeles, durante la alfombra roja de la película Godzilla: King of Monsters.

“No me ha gustado nada”, dijo Nacho Palau en una entrevista que concedió al diario El País. “Me da mucha pena ver a los enanos así, ver así a los tres, pero Miguel está acostumbrado, los chicos, no”, añadió.

La noche de la gala de Godzilla: King of Monsters, Miguel Bosé y sus niños desfilaron con atuendos similares: faldas negras y sacos del mismo color, camisas blancas y lentes oscuros. El hecho causó revuelo, pues fue la primera vez que el cantante español mostró a sus hijos en un evento público.

Pese a lo dicho, Nacho Palau, guardó prudencia para no entorpecer el proceso de litigio que entabló a Miguel Bosé y por el que reclama la custodia compartida de los cuatro hijos que criaron juntos, así como un dinero como indemnización por los 26 años que vivió junto al intérprete. “No quiero hacer daño a nadie, ni pretendo levantar un circo con este tema tan serio porque no lo he hecho en mi vida. Solo quiero reivindicar mi situación que, cuando llega a un punto, ya todo da igual”, reclamó Palau.