Romina Lozano no defiende a Nicola Porcella tras el escándalo de la 'Fiesta del Terror'

Romina Lozano y Nicola Porcella es la pareja del momento así lo demuestran sus mensajes de afecto en las redes sociales. Pero el ingreso de La ex Miss Perú al reality "Esto es guerra" como el nuevo jale ha causado una serie de críticas a su relación amorosa con el 'guerrero', quién fue retirado tras una grave denuncia.

Se recuerda que Nicola Porcella estuvo involucrado en la polémica 'Fiesta del terror' en Asia, la cual terminó siendo fuente de investigación tras la denuncia de violación de Claudia Meza contra Faruk Guillén. Según las declaraciones de la Miss Trujillo y Poly Ávila, el exchico reality fue quién insinuó a las mujeres a tomar del jagger que incluía drogas.

Tras el escándalo, Nicola Porcella fue punto de críticas en las redes pese a que se sentó en el sillón rojo de "El valor de la verdad" y negó de forma tajante su participación en el caso. Los 'dimes y diretes' entre la modelo trujillana y él se salieron de control, incluso, este la acusó de inventarlo todo por intentar figurar en la televisión peruana.

Sin embargo, la denuncia sigue en pie. Nicola Porcella rindió su manifestación de los hechos en medio de los rumores de una posible complicidad con Fatuk Guillén pues se difundieron unos audios donde ambos intentan planear qué decir en la Fiscalía.

Romina Lozano, su reciente pareja, opinó sobre la vinculación del 'guerrero' en el caso de violación que manchó la imagen pública.

"De los temas pasados que no fueron conmigo, prefiero no opinar, pero la gente juzga sin conocer todas las versiones, porque a mí también me ha pasado. No pongo las manos al fuego por nadie, sin embargo, creo que hay que escuchar todos los ángulos de la verdad", declaró la modelo para Trome.

Además, Romina Lozano porqué confía en Nicola Porcella pese a tener fama de conquistador: "Mira, a Nicola empecé a conocerlo, a conversar más y eso sirvió para que se muestre como es. Nunca me faltó el respeto, por eso le entregué el voto de confianza, porque también me gustaba (se ruboriza)".