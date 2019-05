Eva Longoria: "En Hollywood impera un sistema patriarcal" (FOTOS)

La actriz, productora y directora Eva Longoria denunció que Hollywood es "un sistema patriarcal" en el que hay que pelear para dar oportunidades a otras colegas y que los puestos de dirección están ocupados por hombre. "No se trata de cambiar mentalidades, sino de ocupar sus posiciones", dijo Longoria que lamentó que cuando una directora fracasa se deje de confiar en ella, a diferencia de lo que ocurre con los realizadores.

"Hay sitio para todo el mundo", recalcó la recordada protagonista de 'Mujeres desesperadas", satisfecha de que, después de los movimientos Me Too y Times's up, las mujeres de la industria "están hablando entre ellas" para consultar sus situaciones y mejorarlas.

No obstante, Eva Longoria reconoció sentirse una privilegiada en relación a las demás: "Tengo mucha suerte de estar en una industria en la que puedo estar con mi hijo. Le daba de mamar mientras dirigía Gran Hotel. Tengo suerte de que cada vez que estoy en un set está en mi oficina. Para mí es fácil conciliar". Santiago Enrique, su primer hijo, nació en junio pasado fruto de su matrimonio con el empresario mexicano José Bastón.

Eva Longoria, asegura que desde el nacimiento de Santiago Enrique, su perspectiva de vida, ha cambiado: "Mi activismo y trabajo caritativo han tomado un sentido de urgencia. Pienso: 'Oh, Dios mío, tengo que salvar el mundo'. Mi mayor temor es dejarle un mundo peor". Además, la actriz tiene una fundación homónima, centrada en apoyar a las mujeres latinoamericanas. "Para mí es el trabajo de mi vida. Siempre digo que las mujeres de la comunidad latina son las más fuertes del mundo. Hacen muchas cosas y siempre para su familia, y esa es la razón por la que quiero ayudarlas", aseguró.