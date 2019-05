Weezer confirma primer concierto en Perú: Conoce fecha y precio de entradas

Una de las visitas más esperadas de la temporada de conciertos del 2019 se concretará con el primer concierto de Weezer en Lima, evento musical que se realizará este 22 de setiembre en el Jockey Club del Perú.

El grupo formado por Rivers Cuomo, Brian Bell, Patrick Wilson y Scott Shriner llegará a nuestra capital para dar inicio a su gira por Latinoamérica en sus más de 27 años de formados. El tramo es parte de un extenso tour mundial para promocionar su disco número 13 en estudio: “Weezer (The Black Album)”.

Canciones como “Buddy Holly”, “Beverly Hills”, “Island In The Sun”, “Dope Nose’”, “Say It Ain’t So”, “Go Away” o “Hash Pipe” atraviesan la memoria musical de varias generaciones, llenas de reconocibles melodías y coros adictivos que siguen marcando la pauta musical desde 1994.

Desde que se hizo pública su participación en el mundialmente reconocido festival Rock In Rio, el público peruano tenía a Weezer como uno de los grupos que más ansiaban su llegada a territorio nacional. Debido a ello, One Entertainment hace realidad la oportunidad de cumplir el sueño de muchos.

Precios de entradas para concierto de Weezer en Perú

Los precios de las entradas en "Etapa 1" son válidos hasta el 3 de julio o hasta agotar stock disponible, lo que ocurra primero.

VIP: S/. 275

Preferencial APDAYC: S/. 165

Tribuna Numerada: S/. 190

Sobre Weezer

Weezer es una banda estadounidense de rock alternativo formada en Los Ángeles en 1992. El grupo está formado, actualmente, por Rivers Cuomo, Brian Bell, Scott Shriner y Patrick Wilson. La banda ha cambiado su formación varias veces desde su nacimiento en 1992.​ Han publicado diez álbumes de estudio, seis EPs y un DVD.