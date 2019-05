Angelina Jolie mantuvo una relación lésbica con conocida actriz

La pareja más conocida de Angelina Jolie fue Brad Pitt, con quien formó una familia. Sin embargo, la famosa pareja, apodada como 'Brangelina', se separó tras casi 10 años de relación.

Desde que anunciaron el final de su romance con un polémico divorcio, Brad Pitt ha sido al que más veces se le ha vinculado con diversas celebridades.

Los rumores van desde una supuesta reconciliación con su exesposa Jennifer Aniston, pasando por Kate Hudson, Charlize Theron, entre otras conocidas actrices de Hollywood.

Angelina Jolie, quien lleva un perfil más bajo, también ha sido relacionada con personajes de la industria del cine. La prensa vinculó a la intérprete de "Maléfica" con los actores Colin Farrell y Keanu Reeves. Este último tomó más fuerza, pues, según la revista australiana News Weekly, los dos actores se conocieron gracias a Patricia Taylor, madre del protagonista de "John Wick".

Ninguno de los romances, tanto de Pitt y Angelina, se hicieron oficiales. No obstante, un amor del pasado, y poco conocido, de la actriz ha cobrado fuerza.

Resulta que la estrella mantuvo una relación lésbica con la modelo y actriz Jenny Shimizu, con quien se unió justo después de divorciarse de su primer esposo Jonny Lee Miller.

La actriz estadounidense conoció a Shimizu en el set de grabación de "Foxfire", en 1996.

"Probablemente me hubiera casado con Jenny Shimizu si no me hubiera casado con mi esposo", reveló Jolie en una entrevista años más tarde. "Me enamoré de ella el primer segundo que la vi", reseñó el diario británico Daily Mail.

Su noviazgo duró hasta el año 2000, cuando Angelina se casó nuevamente, esta vez con el actor Billy Bob Thornton luego de salir tan solo dos meses.

