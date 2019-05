Wanda Nara remece Instagram con sensuales imágenes en baby doll [FOTOS]

Wanda Nara volvió a mostrarse en pocas prendas, aunque en esta ocasión fue sin Mauro Icardi, sus seguidores enloquecieron. Los más de cinco millones de seguidores de Instagrampudieron disfrutar de las sensuales fotografías de la argentina.

La popular modelo acompañó la primera fotografía con la leyenda: "Gato negro". Los comentarios no se hicieron esperar: "¿Por qué tantas pestañas?", "Otra que imita a Kim Kardashian. Pura grasa eres, Wanda", "Photoshop a full", "Nena, qué lomo. No hay importancia para los comentarios. Felicidades", fueron algunos de los mensajes a Wanda Nara en Instagram.

"Quédate con el hombre que solo piensa en él, tus labios se humedecerán", reveló la esposa de Mauro Icardi. La publicación alcanzó los más de 100 000 corazones en Instagram. Sin embargo, nuevamente los 'haters' comenzaron a atacarla: "Qué mal hecha la foto. Parece que no tiene culo", "¿Qué necesidad hay de meter tanto photoshop? La pierna izquierda quedó deforme. Incluso la sombra de una pierna no es", "Creo que tienes un problema con el photoshop", fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer.

Wanda Nara publicó la última foto de su colección de baby doll, bajo la leyenda: "Por más que no te siga, no quiere decir que no te esté mirando". En esta ocasión los seguidores no fueron tan duros: "¡Ídola! Te voy a imitar. Haré una foto igual a esta y la publicaré en mi Instagram. Serás mi próxima imitación, reina", "Hermosa", "Los fans de Juventus te amamos".