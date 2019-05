Vanessa Saba pierde los papeles con usuario que minimizó su carrera como actriz

A través de Twitter, Vanessa Saba lanzó duras palabras en contra de un usuario que menospreció su carrera como actriz en un polémico comentario.

Todo inició luego que en su cuenta oficial en dicha red social, la artista realizara una publicación en la que recomendaba a sus seguidores ver "Retablo", película peruana protagonizada por Magaly Solier, asegurando que la cinta era excelente. "Retablo es la película más premiada de la época pero no solo eso, es un peliculón. Uno de esos que es mejor no perderse", expresó a través de su cuenta oficial en la antes citada red social.

Luego de ver este mensaje, el usuario de Twitter identificado como "@pierycat" minimizó la recomendación de la intérprete al menospreciar su trayectoria artística con un duro comentario. "No hay críticos serios en cuya crítica confiar y vamos a creer en una 'actriz peruana'?", fueron las fuertes palabras que le dirigió el cibernauta a Saba.

Este comentario no fue pasado por alto por la renombrada actriz, quien le contestó a un usuario con una tajante respuesta. "Le puedes creer a la conc** de tu madre si quieres. A mí no me importa, los domingos no tengo paciencia", aseveró Vanessa Saba.

Las palabras de la actriz generaron que todos sus incondicionales fans en Twitter empiecen a pronunciarse para brindarle su apoyo y pedirle que haga caso omiso a todas las personas que la critican. La intérprete compartió los mensajes que le enviaron sus seguidores para mostrar su gratitud con ellos.

Vanessa Saba es conocida por haber participado en reconocidas producciones de cine como "Un día sin sexo", "Una sombra al frente", "Vientre", "Ella y él", "La cara del diablo", entre otras. Además, ha formado parte de telenovelas como "Luz María", "Cosas del amor", "La Perricholi", "Amor de madre", "El Regreso de Lucas" y otras más.